«Дністер» переміг і очолює турнірну таблицю, «Агрон» другий

У суботу заліщицький «Дністер» на виїзді зустрічався із ФК «VIVAD» (Романів Житомирська область), а в неділю великогаївський «Агрон» приймав «Мрію» (Гостомель Київська область).

Заліщицькі футболісти володіли ініціативою і після першого тайму за мінімальної переваги пішли на перерву – 0:1, на 20-й хвилині пенальті реалізував Тарас Червонецький. У другому таймі, гості подвоїли рахунок, після того як швидко розіграли штрафний, з передачі Валентина Білика, гол у свій актив записав Роман Голодрига – 0:2. Господарі таки на 83-й хвилині зуміли скоротити рахунок і створити інтригу в матчі. Проте вже на 90-й хвилині футболісти «Дністра» вибігши у швидку контратаку, розставили все на свої місця, відзначився Микола Ланддяк – 1:3.

ФК «VIVAD» (Романів) – «Дністер» (Заліщики) – 1:3 (0:1).

Голи: Бондаренко (83). – Т. Червонецький (20), Р. Голодрига (73), М. Ландяк (90).

Великогаївський «Агрон» у неділю здобув третю перемогу в аматорському чемпіонаті здолавши на класі «Мрію» з Гостомеля. Мінімально ведучи у рахунку після першого тайму, відзначився Ігор Кохман, агронівці після забитих м’ячів Тарасом Гром’яком та Володимиром Онищуком, перемогли і в другому, здобувши комфортну перевагу з рахунком – 3:1.

ФК «Агрон» (Великі Гаї) – ФК «Мрія» (Гостомель Київська область) – 3:1 (1:0).

Голи: І. Кохман (16), Т. Гром’як (48), В. Пришнівський (А61), В. Онищук (76).

Після 4-х зіграних поєдинків «Дністер» очолює турнірну таблицю набравши 12 очок, на 2-й сходинці «Агрон» у якого 9 очок після 3-х матчів, збаразький «Галич» в якого в активі один бал після 3-х поєдинків на 7-му місці.

Ще один поєдинок четвертого туру за участю тернопільських команд відбудеться 14 вересня «Агрон» приймат