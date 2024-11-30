Дмитро Підручний і Віталій Мандзин – учасники першого етапу Кубка світу з біатлону

Тренерські штаби збірної України офіційно оголосили заявку чоловічої та жіночої команди на перший етап Кубка світу з біатлону.

До списку чоловічої збірної увійшло п’ятеро спортсменів – Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, проте тільки четверо візьмуть участь в особистих гонках. Нагадаємо, що збірна України після попередного сезону втратила одну квоту на Кубку світу.

Приємно, що до цього списку увійшли тернопільські біатлоністи – Дмитро Підручний і Віталій Мандзин.

У складі жіночої збірної України участь у гонках першого етапу змагань візьмуть: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос, Олена Городна, та екс-тернополянки Анастасія та Олександра Меркушині.

Перший етап турніру стартує 30 листопада 2024 р. в місті Контіолахті (Фінляндія). Пропонуємо його розклад. Одиночна змішана естафета – 30.11. Змішана естафета – 30.11. Естафета 4х7.5 км, чоловіки – 01.12. Естафета 4х6 км, жінки – 01.12. Індивідуальна гонка коротка, 15 км; чоловіки – 03.12. Індивідуальна гонка коротка, 12,5 км; жінки – 04.12. Спринт 10 км, чоловіки – 06.12. Спринт 7.5 км, жінки –07.12. Мас-старт 15 км, чоловіки – 08.12. Мас-старт 12.5 км, жінки – 08.12.