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Для вступників ТНПУ 2024 організували сесію Єдиного вступного іспиту

До уваги магістрантів та аспірантів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

17.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Освіта, Теми, Цікаво

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Цьогоріч ЄВІ є необхідою умовою вступу на навчання для здобуття магістерського та освітньо-наукового рівня вищої освіти, повідомляє приймальна комісія ТНПУ.

Абітурієнти, які хочуть вступити в магістратуру чи/та в аспірантуру мають можливість взяти участь в спеціально організаваній сесії Єдиного вступного іспиту. Сесія проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Вартість послуги ー 879 гривень.

Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з 12 до 19 серпня.

Для реєстрації необхідно звернутись в приймальну комісію університету.

Нагадаємо, що з усіх питань щодо вступної кампанії в університет можна звертатись на гарячу інформаційно-консультаційну лінію приймальної комісії ТНПУ:

Тел. (098) 416-65-93 + viber
Тел. (063) 952-00-05 + telegram
Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Facebook-сторінка.

Або особисто завітати у головний корпус ТНПУ, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2 – 11 кабінет.

Теги: ТНПУ, Вступна кампанія

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