Для вступників ТНПУ 2024 організували сесію Єдиного вступного іспиту

Цьогоріч ЄВІ є необхідою умовою вступу на навчання для здобуття магістерського та освітньо-наукового рівня вищої освіти, повідомляє приймальна комісія ТНПУ.

Абітурієнти, які хочуть вступити в магістратуру чи/та в аспірантуру мають можливість взяти участь в спеціально організаваній сесії Єдиного вступного іспиту. Сесія проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Вартість послуги ー 879 гривень.

Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з 12 до 19 серпня.

Для реєстрації необхідно звернутись в приймальну комісію університету.

Нагадаємо, що з усіх питань щодо вступної кампанії в університет можна звертатись на гарячу інформаційно-консультаційну лінію приймальної комісії ТНПУ:

Тел. (098) 416-65-93 + viber

Тел. (063) 952-00-05 + telegram

Тел. (0352) 53-39-58

Email: pk@tnpu.edu.ua

Facebook-сторінка.

Або особисто завітати у головний корпус ТНПУ, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2 – 11 кабінет.