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Для тернополянки безпечна оплата виявилася небезпечною

23.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада

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Попри часті застороги поліцейських, чимало жителів області з легкістю потрапляють на гачок аферистів та довірливо віддають їм свої заощадження. Черговою жертвою зловмисників стала жителька Тернополя.

Вона хотіла продати самокат, натомість допомогла злодію вкрасти гроші. Схема не нова: відома платформа з продаж пропонує безпечну оплату. Її суть полягає в тому, що з карти покупця кошти списуються тільки в той момент, коли він підтверджує своє бажання зробити покупку.

При цьому на картку продавця кошти надходять лише тоді, коли покупець отримав товар і переконався в його якості та відповідності своїм очікуванням.

Саме на цій послузі і спекулюють аферисти. Вони надсилають покупцю фейкові посилання на оплату або ж фейкові розрахунки за товар.

У таку пастку потрапила і тернополянка. Покупець надіслав їй у месенджер посилання на оплату, аби жінка ввела всі дані картки, куди він нібито перерахує кошти. Однак, замість того, щоб отримати 9 тисяч гривень за товар, з її рахунку зник залишок – 2 тисячі гривень.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Теги: шахраї, тернополянка, новини Тернопільщини

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