9–10 квітня одразу на кількох локаціях тривав благодійний футбольний турнір на підтримку Збройних сил України. Під час матчів вдалося зібрали понад 80 тис. грн для наших захисників.

Під час відкриття турніру, перед першим матчем команди ЗСУ, голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик передав представнику 44-ї Тернопільської бригади 80 450 гривень, які зібрали у перший день благодійного турніру.

Загалом на старт вийшло 38 команд, які були поділені на вісім груп. Продовжили боротьбу за перемогу по два кращі колективи з кожної групи.

За неймовірно цікавої боротьби до наступного етапу пробилися вісім кращих команд. Та й як можна було інакше, коли на змаганнях зібралося чимало відомих на Тернопільщині футболістів – Ігор Пердута, Ігор Курило, тренер ФК «Маріуполь» Сергій Атласюк, Андрій Дубчак, Матвій Николайчук, Автанділ Гвіанідзе, Сергій Богородіченко, Ігор Бадло та ін.

Третій раунд благодійного турніру на підтримку ЗСУ відбудеться у суботу, 16 квітня. Вісімка кращих команд у двох групах розіграє чотири путівки (по два кращих колективи з кожної підгрупи) до фіналу «чотирьох».

Склад груп: група А – «Агрон» (Великогаївська громада), «Вікнини» (Вікно), «Євроінтер’єр» (Тернопіль), «Медобори» (Зелене); група В – ФК «Тернопіль-Ветеран», «Агропродсервіс-Ветеран», «Чорнобаївка», «Микулинецька ОТГ».