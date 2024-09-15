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Дільничний офіцер поліції розшукав зниклого безвісти важкохворого пенсіонера

Два дні поліцейські та рятувальники шукали жителя села Загороддя Вишнівецької громади. Знайшов пенсіонера дільничний.

15.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Життя, Новини, Суспільство, Теми

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Про те, що пішов з дому і не повернувся 74-річний чоловік, рідні повідомили поліцейських 10 вересня. Особовий склад відділення поліції, що у місті Ланівці, спільно з рятувальниками одразу були орієнтовані на пошук чоловіка, адже зник він ще 9 вересня, і до цього часу рідні самотужки намагалися його розшукати.

Обстежили локації, де міг бути розшукуваний, але марно.

Зранку 11 вересня було вирішено продовжити пошуки. У відділі комунікації ГУ НП в області повідомили, що на місце події першим прибув дільничний офіцер Володимир Мосейко. Поліцейський, аби не гаяти часу, разом з місцевими жителями розпочали пошуки. І за три кілометри від місця проживання знайшли пенсіонера. На щастя, живим, але у важкому стані. Чоловік не міг ні говорити, ні рухатися. На місце події поліцейський викликав медиків, які госпіталізували пенсіонера.

Родичі вдячні усім, хто долучився до пошуку пенсіонера, адже життя людини – найцінніше.

 

Теги: рятувальники, пошуки пенсіонера

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