Дідух як код роду: тернополянка Надія Содомора зберігає та передає давню різдвяну традицію Теребовлянщини

Про те, яка його історія та як зробити дідуха власноруч усе знає тернополянка, коріння якої з села Соснів, що на Теребовлянщині, Надія Содомора.

Як розповіла жінка, раніше дідухи виготовляла її мама Марія разом зі своєю рідною сестрою Ольгою, у них жінка і навчилася цьому народному мистецтву. Коли мами не стало, пані Надія взялася за справу разом з тіткою, а за одне і своєю хресною Ольгою Яківною Перегінець. Виготовляють дідухи жінки у Соснові.

Усе необхідне для них заготовляють ще влітку та восени. Зокрема льон, жито, пшеницю, овес,для прикрашування польові квіти, деревій, сухоцвіти.

Запитую, чи ще хтось у їх селі робить дідухи. Жінка каже, що за дідуха може послужити і звичайний сніп з зернових. Але декоративних дідухів у Соснові роблять лише вони удвох та ще її троюрідна сестра Оксана Чикинда. А найщиріше любується витворами бабусі Надії її семирічна онучка Злата. Може колись і вона перейме цей досвід.

Запитую які саме дідухи виготовляють. Кажуть, що особисто вони презентують 4 види. Зокрема, тиждень – з залученням семи пучків, девятниця – девяти, 12 апостолів – дванадцяти, «Віра, надія, любов» – трьох.

У їх селі господар вносить у хату дідуха на Святвечір 24 грудня, а знімає на Степана, 27 грудня.

Що люди роблять з дідухом після цього? Пані Надія говорить, що дехто спалює, а дехто залишає на наступний рік. А скільки років можна використовувати? – цікавлюся. Як кому виходиться,- каже жінка, на мою думку, обмежень нема. Але краще щороку подбати про нового дідуха, аби позитивна енергетика з ним входила до хати щорічно.

Звідки походить цей символ, що він означає? Дідух — це традиційний символ урожаю та добробуту в українській культурі, який має глибоке давнє значення. Слово “дідух” буквально означає “дух діда”. Цей обряд має давнє коріння, коли українці вважали, що духи предків живуть у врожаї та оберігають їхній добробут.

Як відомо , з поширенням християнства дідух став невіддільною частиною різдвяних традицій. Його вважають символом Ісуса Христа як “життєдайного хліба”. Дідух встановлюють під час святкування Різдва як символ духів предків, які оберігають родину, а також як знак вдячності за зібраний врожай.

Традиційно дідух розташовують на почесному місці у хаті, найчастіше біля ікон.Його у минулому ставили перед Святвечором і зберігали до завершення святкових днів, інколи його залишали до Водохреща.

У Святий вечір господар дому вносив дідух до будинку, промовляючи: «Дідух до хати, біда з хати», і ставив на покуті. Для його створення використовували необмолочені колоски з першого снопа жита, пшениці чи вівса. Прикрашали сухими квітами, ягодами калини, різнобарвними стрічками. Існувало повір’я: чим багатше виглядав дідух, тим більше урожаю буде наступного року. Часами після свят дідух спалювали, щоб випустити душі покійних пращурів у небо та оберегти родину від злих сил.

Інколи після різдвяно-новорічних свят його обмолочували, зерно віддавали курам, худобі, а солому спалювали. Це була важлива духовна робота, адже дідух — це символ роду.

Коли вирішите самостійно збирати сніпок — то думаєте про свою прабабусю, прадіда, всіх тих, хто був у родині. каже Надія Содомора – А також бажайте у думках щастя та здоровя своїм рідним та близьким. А майстрині мають свої секрети, виплітаючи дідуха для інших. Але повірте – у нього вони закладають тільки молитву і добро та здоровя та наступний рік.