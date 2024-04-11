Деякий час вважався зниклим безвісти: на фронті загинув Михайло Тріпник з Тернопільщини

Мельнице-Подільська територіальна громада схилила свої голови у скорботі… на фронті загинув мужній захисник Михайло Тріпник. Сумну звістку повідомили на сторінці громади.

З глибоким сумом повідомляємо, що 01 березня 2024 року біля н.п.Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України загинув старший стрілець бойового аеромобільного підрозділу солдат ТРІПНИК Михайло Павлович, 1996 року народження, який мешкав в смт Мельниця-Подільська і деякий час вважався зниклим безвісти.

Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай пам’ять про Михайла назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!