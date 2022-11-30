Деяких чоловіків можуть комісувати з військової служби – кого та за яких умов

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 19 лютого 2023 року, мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. Однак у деяких випадках мобілізованих можуть комісувати,
Про це Progroshi, розповів правовий аналітик благодійного фонду “Право на захист” Руслан Романів.
Військовослужбовця можуть комісувати, якщо він непридатний до служби.
Військово-лікарська комісія проводить медогляд бійців у військових лікувальних закладах за територіальним принципом, саме:
Комісія проводить огляд бійців тільки після лікування у військовій чи цивільній лікарні. Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (зокрема, колишніх) факту перенесеного захворювання чи травми.
Тобто, щоб комісувати військовослужбовця, необхідно надати офіційний документ, який передає начальник лікувального відділення.
Без довідки з територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаним неможливо задовольнити деякі потреби.
ВПО обмежені в адміністративних послугах та офіційному працевлаштуванні, проте не варто сприймати це як покарання чи утиски.
Вимушено переміщені особи, бувши військовозобов’язаними та резервістами, змінивши місце перебування, повинні повідомити про таку обставину та стати на військовий облік.
У зворотному випадку такі послуги як реєстрація чи розірвання шлюбу, реєстрація місця проживання, продаж нерухомого майна тощо недоступні. Офіційно працевлаштуватися теж буде нелегко, оскільки керівництво попросить надати військово-обліковий документ або довідку, яка його заміняє.