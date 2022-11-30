Деяких чоловіків можуть комісувати з військової служби – кого та за яких умов

Під час мобілізації та воєнного стану деяких чоловіків можуть комісувати.

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 19 лютого 2023 року, мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. Однак у деяких випадках мобілізованих можуть комісувати,

Про це Progroshi, розповів правовий аналітик благодійного фонду “Право на захист” Руслан Романів.

Кого можуть комісувати

Військовослужбовця можуть комісувати, якщо він непридатний до служби.

Це відбувається так:

спочатку у військового виявляють захворювання, наслідки травми (поранення, контузії, каліцтва), які у воєнний час роблять його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку;

про це роблять запис в історії хвороби (медичній книжці), який підписує начальник військового лікувального закладу;

потім військового направляють на медичний огляд ВЛК військкомату;

начальник військового лікувального закладу встановлює ступінь придатності до військової служби. Він ухвалює рішення на підставі документів, які передав начальник лікувального відділення, у якому обстежується чи лікується боєць.

Військово-лікарська комісія проводить медогляд бійців у військових лікувальних закладах за територіальним принципом, саме:

за місцем проживання;

лікування;

навчання;

перебування у відрядженні;

проведення відпустки.

Комісія проводить огляд бійців тільки після лікування у військовій чи цивільній лікарні. Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (зокрема, колишніх) факту перенесеного захворювання чи травми.

Тобто, щоб комісувати військовослужбовця, необхідно надати офіційний документ, який передає начальник лікувального відділення.

Що заборонено чоловікам, які не стали на військовий облік

Без довідки з територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаним неможливо задовольнити деякі потреби.

ВПО обмежені в адміністративних послугах та офіційному працевлаштуванні, проте не варто сприймати це як покарання чи утиски.

Вимушено переміщені особи, бувши військовозобов’язаними та резервістами, змінивши місце перебування, повинні повідомити про таку обставину та стати на військовий облік.

У зворотному випадку такі послуги як реєстрація чи розірвання шлюбу, реєстрація місця проживання, продаж нерухомого майна тощо недоступні. Офіційно працевлаштуватися теж буде нелегко, оскільки керівництво попросить надати військово-обліковий документ або довідку, яка його заміняє.