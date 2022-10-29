Деякі тернополяни досі точно не знають, як правильно користуватися сантехнікою. Наприклад на масиві Дружба хтось спустив в унітаз джинси.

Про прикрий випадок розповіли в КП “Тернопільводоканал”.

“У стилі недалекої телепередачі, що постійно вражає, працівників КП “Тернопільводоканал” навіть із багаторічним досвідом продовжують приголомшувати окремі безвідповідальні містяни. Попри постійні нагадування, що унітаз – не смітник, фахівцям аварійно-диспетчерського відділу підприємства доводиться регулярно прочищати каналізаційні мережі багатоквартирних будинків через необачні витівки тернополян.

Залишки їжі, побутові відходи, засоби гігієни там – звична картина, якої, однак, ніколи б не мало бути. Але частина гардероба мешканця “Дружби” – справді з категорії “вражає”. Тож вкотре закликаємо містян мати повагу і до своїх сусідів, і до праці комунальників. Використовуйте сантехніку лише за призначенням!”, – закликають у “Тернопільводоканалі”.