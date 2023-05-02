Десять літ «Надії» у супроводі раритетних музичних інструментів

Усе починалося, коли Михайло Романович Мимрик прийшов у першу школу міста Копичинці вчителем музики. Молодий та амбітний він поставив перед собою мету – відродити шкільний хор і оркестр, якими свого часу славився заклад освіти. І він це зробив, ставши художнім керівником тепер уже Зразкового оркестру народних інструментів «Надія».

Варто зауважити, що подібного оркестру в області більше нема. Грають школярі переважно на раритетних інструментах. Михайло Романович збирав їх, самостійно реставровував, налагоджував. Левову частку інструментів передали родина Володимира Іванківа, Олександр Шпуляк та Роман Сагайдак.

Дещо довелося докупити. Діти настільки захопилися ідеєю оркестру, що кілька років поспіль ходили колядувати, аби придбати необхідне. Частина учнів грає на власних інструментах.

Тепер в оркестрі — домри, контрабас-домра, цимбали, скрипки, гітара, барабани, мандоліни, сопілки, флейта, труби, саксофон і ксилофон та інструменти перкусійної групи.

Михайло Романович сам пише всі оркестровки й аранжування, сам диригує. Щоправда, не з диригентського містка, а зі свого місця в оркестрі. Диригує очима, мімікою, жестами — діти вже звикли і розуміють художнього керівника, як мовиться, з пів поруху брови.

Сьогодні шкільний оркестр народних інструментів «Надія» відзначає 10-літній ювілей. У його складі 52 учасники – учні 5-11 класів. Більше двох десятків випускників та десять вчителів місцевого закладу освіти свого часу були частинкою дружного оркестрового колективу.

Основу репертуару оркестру становлять твори українських композиторів, обробки народних пісень та танців, твори зарубіжних композиторів.

За час свого існування шкільний оркестр народних інструментів «Надія» здобув визнання, популярність і любов глядачів, брав участь у багатьох культурних заходах та святкових торжествах на рівні міста, району та області.

За десятилітній творчий стаж на рахунку колективу – чимало здобутків: медалей, почесних грамот, подяк за перемоги у всеукраїнських і міжнародних мистецьких конкурсах. І найбільша нагорода – присвоєння оркестру народних інструментів «Надія» звання «Зразковий художній колектив».

– Найбільше щастя людини – у творчості. Це, звичайно, нелегко – відшукати з-поміж багатьох саме тих, обдарованих, навчити їх основ музики, допомогти стати єдиним цілим, – каже Михайло Мимрик. – Учасники нашого оркестру творять невмирущий світ краси, примножуючи духовну скарбницю культурного багатства нашої країни.

До слова, 23 квітня у Копичинецькому міському центрі культури і дозвілля відбулася “Урочиста імпреза“ з нагоди 10-річчя створення Зразкового учнівського оркестру народних інструментів “Надія” під керівництвом М.Р. Мимрика. Завдяки мистецтву та музиці присутні на концерті змогли стати морально сильнішими у цей складний час війни, замилуватися рідними музичними традиціями.