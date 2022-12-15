Держпродспоживслужба опублікувала рекомендації для жителів Тернопільщини, як обрати павербанк

У Тернопільському обласному управлінні Держпродспоживслужби опублікували рекомендації для жителів Тернопільщини про те як обрати Powerbank, щоб він задовільняв потреби споживача.

Powerban, в умовах сьогодення, став незамінною річчю для українців, адже тривають відключення електроенергії.

Такі пристрої дозволяють зарядити телефони, лептопи, планшети та іншу техніку, користуватися світлодіодними лампами.

Вони бувають різних потужностей – від 1000 до 50000 мАг. Цей показник впливає на те, скільки разів можна зарядити телефон від пристрою. Для звичайного побутового використання досить потужності 10000 mah. Також у Powerbank може бути один або два USB-роз’єми, щоб заряджати відразу два телефони.

❗️Під час вибору ємності, багато покупців роблять основну помилку — намагаються дізнатися, скільки циклів заряджання забезпечить прилад, розділивши її номінальний об’єм на ємність батареї гаджета. Але жоден Power Bank не віддає накопичену енергію повністю.

На думку пересічного користувача, додаткова батарея об’ємом 10000 мАг повинна б повністю зарядити телефон з батареєю 4000 мАг два з половиною рази. Але ККД більшості зарядних пристроїв становить близько 80-90% (інша енергія витрачається на роботу самого пристрою). Тому слід вибирати мобільну батарею не із запасом потужності.

У виробництві Powerbank’ів використовують такі елементи живлення:

📌 Li-Ion. Батареї широко використовуються в смартфонах, планшетах, ноутбуках, смарт годинниках, фотоапаратах. Вони характеризуються високою енергетичною щільністю та відносно низьким саморозрядом, але «старіють» навіть якщо не використовуються.

Літій-іонну зовнішню зарядку необхідно берегти від ударів і падінь, стежити, щоб вона не перегрівалася. Не можна допускати повного розряду, це може спричинити скорочення об’єму батареї в цілому.

📌Li-Pol. Акумулятори виготовляються на основі спеціального полімерного електроліту, який може приймати різну форму. Це дозволяє виробникам збирати Powerbank в надтонких корпусі.

Підвищений рівень безпеки (через відсутність рідкого електроліту, який здатен займатися), тривалий термін експлуатації, низький саморозряд — основні переваги елементів живлення цього типу.

Сучасні Powerbank’и мають ряд додаткових функцій:

📌Quick Charge — функція швидкого заряджання, завдяки якій батарея вашого приладу зарядиться значно швидше;

📌Wireless Charger — функція бездротового заряджання, яка дозволяє заряджати смартфони, старт годинник без приєднання кабелю у роз’єм;

📌захист від перегріву, короткого замикання, стрибків напруги, перезаряджання — для забезпечення безпеки зовнішньої батареї та подовжує термін експлуатації;

📌LED-ліхтарик;

📌Індикатор заряду – відображається відсоток заряду;

📌Пусковий пристрій – для того, щоб завести автомобіль у якого сіла акумуляторна батарея.

Варто не забувати і про вагу портативної батареї. Вона безпосередньо залежать від ємності — чим більший об’єм батареї, тим вона важча.

Бренд — одна з не останніх характеристик на яку потрібно звертати увагу. Відомі виробники піклуються про свою репутацію, тому використовують якісні комплектуючі.

Якщо ж обраний Вами товар значно відрізняється в ціні у сторону зменшення, то варто задуматись, чи буде він виконувати якісно усі зазначені продавцем функції.

Зовнішній акумулятор для ноутбука має бути не просто потужним. Його максимальна потужність має дорівнювати або бути вищою за потужність зарядного пристрою вашого ноутбука.

Параметри потужності будь-якої моделі зазначені на інформаційних наклейках на дні ноутбука та на блоці зарядного пристрою.

Там вказана потужність у Ватах (W), вихідна напруга у Вольтах (V) та струм в Амперах (А). Якщо потужність не вказана, щоб обчислити її потрібно помножити A на V.