Працівник державної виконавчої служби Збаразького міжрайонного відділу управління юстиції заплатить понад 25 тисяч гривень штрафу за те, що вимагав кошти у місцевого мешканця.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту обвинуваченого держслужбовця та визнала його винним.

Як встановлено судом першої інстанції, в середині грудня 2019 року Степан А., маючи борги зі сплати аліментів на дитину, звернувся до Юрія Ш. – для з’ясування суми заборгованості з аліментів, порядку виключення його з Єдиного реєстру боржників та зняття встановлених заборон, а саме тимчасових обмежень у праві – виїзду за межі України та у праві керування транспортними засобами.

В ході розмови державний виконавець запевнив, що в силу службових повноважень може виключити Степана А. з Єдиного реєстру боржників та зняти з нього всі заборони. Мовляв, це вартуватиме 5 тис. грн.

27 лютого 2020 року, перебуваючи на першому поверсі міжрайонного відділу Державної виконавчої служби, що у Збаражі, Юрій Ш. отримав від Степана А. ці кошти.

Згодом, Збаразький районний суд вироком визнав державного виконавця винним за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища) та призначив штраф у розмірі 25 тис. 500 грн, з позбавленням права один рік обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник обвинуваченого та прокурор подали апеляційні скарги. Так, адвокат вказав, що вину його підзахисного в суді не доведено, достатніх доказів не встановлено і можливість їх отримання вичерпано, тому просив вирок скасувати та закрити провадження у справі.

Позиція прокурора: обране обвинуваченому покарання зам’яке, слід призначити йому реальне позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права 3 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави.

Колегія суддів, заслухавши доводи обвинуваченого, який категорично заперечив свою вину, його захисника та прокурора, проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданих апеляційних скарг, погодилась із висновками суду першої інстанції, що вина Юрія Ш. доведена зібраними та проаналізованими у справі доказами. У своїй сукупності вони спростовували твердження захисника про недоведеність винуватості його підзахисного.

Так, на безперервному відеозаписі, зробленому в ході негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовано, як Юрій Ш. спілкувався зі Степаном А. та отримав від нього кошти. Після цього до нього підійшли працівники поліції, які повідомили підстави затримання та його права, зокрема мати адвоката.

На його прохання слідча викликала захисника із Центру з безоплатної вторинної допомоги та ще одного адвоката, з яким Юрій Ш. уклав угоду. Як видно із відеозапису, до прибуття обох захисників жодних слідчих дій із Юрієм Ш. не проводили. Потім йому надали час для спілкування із захисниками.

На цьому ж відеозаписі відображено, що перед особистим обшуком Юрію Ш. запропоновано добровільно видати грошові кошти та пояснити їх походження. Але він відмовився.

Тоді особистий обшук провів співробітник поліції та з кишені штанів Юрія Ш. вилучив кошти, на яких було виявлено спеціальні позначки. Номери купюр збіглися із тим, що на коштах, наданими Степанові А.

Стосовно доводів прокурора про іншу міру покарання, колегія суддів вказала, що, відповідно до ст. 12 КК України, Юрій Ш. вчинив нетяжкий злочин, раніше не судимий, а покарання у виді штрафу є одним із альтернативних і виконувати його належить реально.

Відтак, вирок Збаразького районного суду залишено без змін. Державному виконавцю доведеться сплатити штраф – у 5 разів більший, ніж розмір отриманої ним неправомірної вигоди, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.