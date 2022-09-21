Під час негоди 18 вересня повз дерево проходили троє жінок. Двоє – туристки з Чернівеччини. Після інциденту усіх забрали до лікарні.

Дерево, яке впало під час негоди у центрі Тернополя 18 вересня, травмувало трьох жінок. Одна з них – мама тернополянки Наталії Скибиляк. Жінка проходила повз фонтан «Квітка Терену», як раптом на неї звалилося дерево. Потерпіла отримала забій голови та хребта. Зараз вона перебуває у лікарні, пише Терен.

За словами доньки, її маму постійно мучить головний біль, а через численні забої важко навіть сидіти. Інші дві потерпілі, як каже Наталія Скибляк, приїхали на екскурсію до Тернополя з Чернівецької області.

“Люди просто йшли сквером, падав дощ. І раптом в один момент падає дерево. Після цього випадку усіх трьох жінок забрали у травмпункт, потім у лікарню. У моєї мами дуже сильне забиття голови і хребта, синці всюди. Слава Богу, що не проламало голову. У іншої жінки – перелом ноги і розсічення біля вуха. Вона поїхала лікуватися за місцем проживання. А третій – пощастило найбільше. Вона обійшлася тільки переляком”, – розповідає Терену Наталія Скибиляк.

Про постраждалих – ні слова

Зараз жінка разом з мамою у лікарні, каже її стан стабільний.

Повірити не могла, що в самому центрі міста може впасти дерево і наробити такої біди з перехожими, – каже тернополянка.

Наталія Скибляк дивується, що всюди в новинах була інформація про те, що упало дерево, що його розрубують та вивозять, що ремонтують фонтан, а от що постраждали люди – ні слова. Зазначимо, що офіційно справді не було інформації про потерпілих від падіння дерева. У пресслужбі управління ДСНС в Тернопільській області лише повідомили, що рятувальники «надали допомогу комунальним службам міста в порізці дерева, що впало на пішохідну зону поблизу театрального майдану на бульварі Шевченка, 25 у Тернополі».

“Нас викликали порізати дерево. На момент прибуття рятувальників постраждалих там не було”, – коментує помічниця начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області з питань зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Ірина Крупа.

У пресслужбі тернопільської міськради повідомили, що дерево було здоровим, а причиною його падіння стала негода, яку ніхто не міг ні передбачити, ні зупинити.

“Дерево було здорове, без жодних ознак аварійності, і причина його руйнування – негода”, – каже речниця Тернопільської міської ради Мар‘яна Зварич.

Поліція проводить перевірку

Наталія Скибиляк написала заяву у поліцію, адже хоче справедливості. Є постраждалі і їх лікування буде довгим. Тому я хочу, щоб усі дізналися правду, – каже вона.

У поліції заяву зареєстрували, підтвердив Терену начальник відділу комунікації поліції Тернопільської області Сергій Крета.

“Ця інформація внесена у єдиний журнал по скоєнню злочинів та правопорушень, і зараз за цим фактом триває перевірка. Жінка знаходиться на лікуванні і вже, коли лікарі визначать ступінь важкості ушкоджень, проведуть експертизу, тоді буде прийнято рішення по цьому факту”, – коментує Терену.

Чи буде відкрите кримінальне провадження – невідомо. Це залежить від рівня ушкоджень, завданих жінці, додає Сергій Крета. І радить потерпілій звернутися до адвоката та подати до суду цивільний позов про відшкодування збитків на балансоутримувача території, де упало дерево.