Депутати Тернопільської облради вдруге проголосували за звільнення Михайла Головка з посади

1 серпня, депутати знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади голови Тернопільської обласної ради. Цього разу “за” звільнення проголосували одноголосно — 40 депутатів із 40 зареєстрованих у сесійній залі.

Про це з сесійної зали повідомляють кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, за звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради депутати вже голосували 26 жовтня 2023 року. А сьогодні, 1 серпня Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради.

Що відомо про питання відсторонення Михайла Головка від посади

6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Про це повідомили тоді на сторінці САП у соцмережі.

Розглядали цю справу 13 та 17 липня. 17 липня суд ухвалив рішення не задовольняти клопотання прокурора про відсторонення голови Тернопільської обласної ради. Після цього прокурори подали скаргу на це рішення.

Михайло Головко перебував у відпустці з 12 липня. Його обов’язки виконував перший заступник Володимир Болєщук.

Із 3 жовтня Михайло Головко продовжив свою відпустку до 15 листопада і повідомив депутатам, що засідання сесії відбудеться в листопаді.

Сесія Тернопільської обласної ради 22 серпня відбулася без обвинуваченого в корупції Михайла Головка, незважаючи на те, що він достроково вийшов із відпустки. Тоді Михайло Головко встиг скасувати сесію своїм розпорядженням, призначити її і поїхати у відрядження.

24 жовтня депутат від фракції “За майбутнє” Василь Хомінець знову ініціював збір підписів, щоб скликати сесію та розглянути питання про звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Підписалися 47 депутатів із 64, повідомив Василь Хомінець.

Голова облради Михайло Головко, який перебував у відпустці з 3 жовтня до 15 листопада, повернувся на роботу раніше і підписав розпорядження про скликання сесії.

Чергову сесію облради хотіли провести 8 листопада. Натомість депутати облради ініціювали проведення сесії на 26 жовтня.

Після зборів депутатів розпочалася сесія Тернопільської обласної ради. Для участі в сесії через систему “Віче” зареєструвалися 51 депутат з 63.