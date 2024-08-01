Суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради

Сьогодні, 1 серпня, Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка про поновлення на посаді та виплату 591 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу.

Михайло Головко та його адвокати переконували суд, що позачергова сесія, на якій звільнили голову обласної ради, незаконна. Відповідно, рішення, які на ній ухвалили, нелегітимні Захисники вважають, що депутати мали ініціювати позачергове скликання й погодити всі питання з Головком. Звільнений голова також сказав, що думав, що депутати проводять не сесію, а збори. Крім цього, він вважає, що на депутатів тиснули, бо насправді він має з ними добрі взаємини.

Представниця Тернопільської ОВА Оксана Михальчук у суді заявивила, що все законно, а думки адвокатів є субʼєктивними й депутати можуть затверджувати порядок денний безперешкодно на сесії. Вона зазначила, що за звільнення Головка одноголосно проголосував 51 депутат, який був на сесії (всього депутатів 64). Оксана Михальчук заперечила інформацію про тиск на депутатів.

Постанову про поновлення на посаді Михайла Головка ухвалила колегія суддів у складі Сергія Кузьмича, Любомира Гудима та Володимира Качмара.