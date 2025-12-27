Депутати на Тернопільщині хочуть проголосити 2026-й роком Івана Франка

16 грудня у Тернополі відбулося засідання постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. Засідання провів голова комісії, депутат облради Любомир Білик.

Під час роботи депутати ухвалили рішення рекомендувати Тернопільській обласній раді проголосити 2026 рік в області Роком Івана Франка. Відповідну пропозицію винесуть на розгляд найближчої сесії обласної ради.

Нагадаємо, що у 2010 р. побачила світ книга тернопільських краєзнавців Богдана Мельничука і Віктор Уніята «Іван Франко і Тернопільщина».