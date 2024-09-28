Депутати хочуть убезпечити учнів: хто не зможе заходити до школи?

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про посилення безпеки в школах. Відповідальність за неї пропонують покласти на місцеву владу.

Наразі законопроєкт розглядає комітет ВР із питань освіти. Щоб зміни набув чинності, їх мають підтримати парламент і Президент.

Аналітики Центру спільних дій підкреслюють важливість закріплення правил поведінки у школах на законодавчому рівні. “Дуже важливо, щоб у законі були закріплені норми зокрема про заборону перебувати на території школи людям із явними ознаками сп’яніння, з небезпечними предметами або тваринами. Виняток – якщо вони використовуються в освітньому процесі. Але варто зазначити, що ці норми не діють, коли школа функціонує як укриття”, – зауважує керівниця напряму моніторингу та аналізу рішень Центру спільних дій Оксана Заболотна.

Згідно із законопроєктом, правила перебування людей на території та в приміщеннях школи ухвалює педагогічна рада, а затверджує директор після узгодження із засновником школи (ОМС).

Також передбачаються суворі вимоги до шкільних охоронців. Ними не зможуть працювати люди із судимістю або ті, хто вчиняв домашнє насильство. Сторонні особи зможуть зайти до школи лише з дозволу директора.

Аналітики Центру спільних дій вважають, що ці зміни допоможуть місцевій владі пріоритезувати фінансування безпеки шкіл.