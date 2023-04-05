Депутат Тернопільської облради після поранення лікується у Дніпрі 

Чоловік отримав поранення та лікується у медичному закладі Дніпра.

Про це військовий повідомив на власній сторінці у Фейсбук.

“Не секрет, що обласна клінічна лікарня імені І.І. Мєчникова в Дніпрі є однією з найкращих в Україні. Можу з впевненістю сказати, що це дійсно так! Тут працюють люди з великим щирим серцем і доброю душею! Хочу особисто подякувати вам за те, що ви робите. Окреме величезне спасибі від мене лікарці-красуні Черненко Єлизаветі Сергіївні. Ви – лікар від Бога. Спасибі за порятунок і підтримку, за ваш професіоналізм і невтомну працю. Я щиро бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя і достатку вашій родині! Перемога з кожним днем все ближче! Гордий, що живу у такий героїчний час і що доля зводить з такими людьми, як ви!” – написав Олег Любінський.