Щоб там хто не казав, основний показник хорошого лікаря – це схвальні відгуки пацієнтів. А про тернопільського лікаря ортопед-травматолога, завідувача ортопедо-травматологічним відділенням Тернопільської обласної клінічної лікарні, лікаря вищої категорії, заслуженого лікаря України Сергія Гаріяна ходять легенди не лише у нашій країні, а й далеко за її межами.

«Я виріс у медичній родині. Як і батьки, закінчив Тернопільський медінститут. За обміном студентами на першому курсі побував у Франції в місті Брест. Там жив у сім’ї лікарів. Відвідував місцевий медичний університет. Коли мені запропонували скласти іспит разом із французькими студентами, погодився. Мав не найкращий рівень володіння мовою, але водночас отримав хороший результат, тому мене запросили на стипендіальне навчання. Але я тоді відмовився й повернувся додому.

Із третього курсу вже працював у міських травмпунктах, згодом – у міських лікарнях. Із 2000 року працюю в обласній. До речі, я був наймолодшим ординатором. А 2013 року очолив відділення. Тобто здобув освіту в Україні й тут пройшов свій кар’єрний шлях. Мені здавалося, що, працюючи під керівництвом моїх учителів, я, як молодий, зухвалий і доволі досвідчений хірург, міг відповідати на виклики. Було кілька випадків, коли доводилося надавати допомогу пацієнтам-іноземцям. Я переписувався після цього з ними, дізнавався, як їх лікували вдома. І прийшло розуміння, що ми десь не в тому руслі», – розповів лікар.

У 2006 році на міжнародній конференції тернополянин зустрівся з лікарем із Рівного Олександром Ріхтером, де той шукав молодих ідейних лікарів. Саме тоді вони довідалися про організацію AO Foundation. Це – найпотужніша й найбагатша медична організація світу. Її заснували шестеро хірургів із Німеччини, Швейцарії, Австрії. AO Foundation належить Давоський конгрес-центр, де проводять світові саміти. Тому це не тільки світовий політичний майданчик, але й одна з найбільших наукових і практичних баз світу.

«Ми в Україні є провідниками ідей цієї передової організації. Уже протягом 17 років проводимо курси для українських фахівців, передаємо їм найсучасніші технології і знання. А мій друг Ріхтер, до речі, зараз керує всією науковою освітньою програмою в Європі.

Протягом останніх семи років ми розповідаємо про складні випадки на конгресах у Давосі, які проводять у грудні. Упродовж трьох років наша тернопільська клініка серед кращих, а 2014 року посіла перше місце», – продовжив чоловік.

Лікар розповів, як тоді вдалося отримати першість серед провідних травматологів Європи. У доповіді тернопільський лікар описав надзвичайно складний випадок.

Актуальнепо темі Немає вмісту

«Пацієнт – учасник Майдану, якому снайперська куля влучила в коліно. Тоді таке було великою рідкістю. А я виявився одним із небагатьох, хто в Україні займався вогнепальними пораненнями. Наша клініка на той час уже імплементувала передовий західний досвід у напрямку роботи з вогнепальними пораненнями.

Ми успішно прооперували пацієнта – провели сім операцій. На шостий місяць він повернувся у стрій, потрапив на Донбас і навіть воював. Але, коли їхав до мене на консультацію, упав у потягу й отримав специфічну травму. Ми презентували на форумі успішний метод вирішення проблеми. Доповідь мала ще й емоційний аспект, оскільки того року в Україні розпочалася війна. Напрацьовані нами технології, де ми врахували досвід Ізраїлю, США та Швейцарії, потім широко імплементували в роботу українських лікарів, які займалися вогнепальними пораненнями в зоні бойових дій», – зазначив травматолог.

Працює, не покладаючи рук, Сергій Гаріян і вся його високопрофесійна команда і у теперішній надскладний воєнний час. Тільки вдумайтеся, за один місяць в очолюваному ним відділенні провели понад 360(!) операцій.

«Ні для кого не секрет, що ортопедо-травматологічне відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні є одним із найкращих в Україні. Тамтешні професіонали беруться навіть за найскладніші випадки», – зазначила директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

Чиновниця, з нагоди Всесвітнього дня травматолога, яке відзначали 20 травня, завітала у відділення та від департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації вручила урочисту подяку Сергію Гаріяну та його команді спеціалістів.

«Ви, без перебільшення, можете успішно впоратися із великими та непростими викликами, що випали на вашу долю. Тому бажаю наснаги і здоров’я на продовження цієї надзвичайно важливої сьогодні справи!» – зазначила Ольга Ярмоленко.

Зоряна ДЕРКАЧ