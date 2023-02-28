“День народження Бандери має бути державним святом” – Михaйло Головко

Триває збір підписів щодо визнання дня народження Степана Бандери загально-національним державним святом. Зареєстрував петицію голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

“Визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загальнонаціональним державним святом та повернути йому звання Героя України” – петиція з такою назвою з’явилася у січні на сайті Президента.

Надихаючись покликом Степана Бандери, продовжують формуватися покоління борців за українську ідею, наголошує голова обласної ради.

“Будучи вимогливим до себе, ще з юних років Степан Бандера мав унікальну здатність – вести за собою інших. Відстоював гідність, самобутність української нації і право на державність у зазіханнях Польщі, нацистської Німеччини, більшовицької імперії, тобто в час, коли держава не мала шансів на існування”, – зазначив Михайло Головко.

Бандера був легендою ще при житті, зауважує автор петиції.

Збір підписів триває. Наразі ідею Михайла Головка підтримали більше сім сотень людей. До кінця збору підписів залишилося 35 днів.

Електронна адреса петиції: https://petition.president.gov.ua/petition/175212