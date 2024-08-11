День молоді у Тернополі: програма заходів

З нагоди Міжнародного дня молоді 12 серпня у Тернополі жителів міста запрошують відвідати заходи на Набережній Тернопільського ставу (Єлисейські поля та зона Outside Cinema).
У міській раді повідомили, що програма святкування включає в себе такі заходи:
- о 18:00 год відбудеться MindGame «ПознайомТеся» на тему молодіжних громадських організацій, де кожен бажаючий зможе спробувати перевірити свої знання про молодіжну політику в громаді, а також дізнатися багато нового про громадські організації міста.
- о 19:00 год – гра в настільні ігри «ВигравайТЕ» та співи з молоддю міста «НасолоджуйТеся», для усіх хто хоче провести весело свій вечір у колі друзів чи однодумців.
- о 21.00 год – усі бажаючі зможуть відвідати кінопоказ під відкритим небом «ВідпочивайТЕ» фільму «Довбуш» режисера Олеся Саніна.