День молоді у Тернополі: програма заходів

З нагоди Міжнародного дня молоді 12 серпня у Тернополі жителів міста запрошують відвідати заходи на Набережній Тернопільського ставу (Єлисейські поля та зона Outside Cinema).

У міській раді повідомили, що програма святкування включає в себе такі заходи: