Декада відкритих дверей до Всеукраїнського дня бібліотек: святкуймо разом 30 вересня

Всеукраїнський день бібліотек — це унікальна можливість для кожного, хто цінує знання, відкриття і творчість, поглянути на бібліотеку в новому світлі. Незважаючи на складні умови війни, коли Україна продовжує героїчно захищати свою свободу й незалежність, працівники Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки підготували для вас щось дійсно особливе.

Від 16 до 30 вересня запрошуємо тернополян та гостей міста відвідати заходи, які проводяться в рамках традиційної Декади відкритих дверей у нашій бібліотеці. У програмі — оглядові екскурсії бібліотекою, презентації книг, творчі зустрічі з авторами, майстер-класи, а також знайомство з новими літературними надходженнями та періодичними виданнями. Бібліотека сьогодні — це не лише місце зберігання книжок, а й сучасний простір для ідей, взаємодії та самовираження.

Традиційна щорічна акція «Пробачимо боржникам: бібліотечна книга повертається до рідного дому» дає можливість нашим читачам повернути книги, заборговані з різних причин, без сплати пені. А акція «Пожертвуй книжку бібліотеці» допоможе поповнити наші книжкові фонди, сприяти культурному розвиткові громади та залучити ще більше людей до читання. Тож у програмі заходів:

17 вересня о 12:00 у відділі літератури з мистецтва відбудеться кіновечір «Памʼятки культурної спадщини Тернопільщини» , де ми зануримося в історію та велич Збаразького замку, переглядаючи унікальний фільм про його таємниці. Це чудова нагода більше дізнатися про рідну спадщину та відчути гордість за свій край.

у відділі літератури з мистецтва відбудеться , де ми зануримося в історію та велич Збаразького замку, переглядаючи унікальний фільм про його таємниці. Це чудова нагода більше дізнатися про рідну спадщину та відчути гордість за свій край. 18 вересня о 13:00 у відділі технічної літератури — презентація книги «Сучасні козацькі калейдоскопи» , що познайомить учасників із тим, як сучасні козаки відроджують традиції, як під час війни, так і в мирний час. Автори книги Любов Яворівська, Богдан Андрушків та Уляна Рикун поділяться історіями, які надихнуть на роздуми про силу української нації.

у відділі технічної літератури — , що познайомить учасників із тим, як сучасні козаки відроджують традиції, як під час війни, так і в мирний час. Автори книги Любов Яворівська, Богдан Андрушків та Уляна Рикун поділяться історіями, які надихнуть на роздуми про силу української нації. 19 вересня о 14:00 у відділі міського абонементу відбудеться авторська зустріч «Герої нашого часу…» , приурочена до 20-річчя першого видання повісті «Останній герой» відомого українського письменника Олександра Вільчинського. Модераторка заходу — українська письменниця Ганна Осадко. Це чудова можливість глибше пізнати світ книги, яка підштовхує до роздумів про сучасних героїв.

у відділі міського абонементу відбудеться , приурочена до 20-річчя першого видання повісті «Останній герой» відомого українського письменника Олександра Вільчинського. Модераторка заходу — українська письменниця Ганна Осадко. Це чудова можливість глибше пізнати світ книги, яка підштовхує до роздумів про сучасних героїв. 20 вересня у відділі сільськогосподарської літератури відбудеться перегляд періодичних видань на тему «Мирна хліборобська зброя: селекція і насінництво». Селекція відіграє ключову роль у забезпеченні людства продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною. Упродовж дня можна ознайомитися з останніми досягненнями та викликами сучасних науковців-селекціонерів, дізнатися про виробництво елітного насіння, його обробку та зберігання. Всі ці знання зібрано на сторінках періодичних видань, доступних у фонді відділу.

у відділі сільськогосподарської літератури відбудеться на тему Селекція відіграє ключову роль у забезпеченні людства продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною. Упродовж дня можна ознайомитися з останніми досягненнями та викликами сучасних науковців-селекціонерів, дізнатися про виробництво елітного насіння, його обробку та зберігання. Всі ці знання зібрано на сторінках періодичних видань, доступних у фонді відділу. 20 вересня о 13:00 запрошуємо молодих та креативних на дружню лекцію “Між словом і контекстом” з Юрієм Вітяком – справжнім майстром слова та контексту! Поговоримо про силу слова, як воно змінює контексти та створює нові світи. Юрій Миколайович поділиться своїм досвідом, лайфхаками та історіями, які точно надихнуть кожного! Приходь за натхненням та новими ідеями! Це буде зустріч, яка змінить твоє уявлення про поезію та творчість! Не пропусти!

запрошуємо молодих та креативних на з – справжнім майстром слова та контексту! Поговоримо про силу слова, як воно змінює контексти та створює нові світи. Юрій Миколайович поділиться своїм досвідом, лайфхаками та історіями, які точно надихнуть кожного! Приходь за натхненням та новими ідеями! Це буде зустріч, яка змінить твоє уявлення про поезію та творчість! Не пропусти! 20 вересня о 14:00 у відділі технічної літератури запрошуємо на День інформації «Стан та напрями розвитку енергозбереження» . У межах заходу буде представлено тематичну експозицію та презентацію-огляд літератури «Інноваційні енергозберігаючі технології». Ця тема сьогодні є надзвичайно актуальною, адже такі технології можуть не лише допомогти нашій планеті, а й забезпечити наше майбутнє.

у відділі технічної літератури запрошуємо на . У межах заходу буде представлено тематичну експозицію та презентацію-огляд літератури «Інноваційні енергозберігаючі технології». Ця тема сьогодні є надзвичайно актуальною, адже такі технології можуть не лише допомогти нашій планеті, а й забезпечити наше майбутнє. 20 вересня о 15:00 у читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться зустріч із поетом, прозаїком та бардом Сергієм Лазо та презентація його книги «Цвяхи» . Це важлива подія, адже творчість автора є частиною голосу нашої нації, що підсилює національну свідомість, додає сили та натхнення в ці непрості часи. Запрошуємо долучитися до цього культурного заходу, відчути силу поезії та разом створювати наше спільне майбутнє.

у читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться зустріч із поетом, прозаїком та бардом Сергієм Лазо та . Це важлива подія, адже творчість автора є частиною голосу нашої нації, що підсилює національну свідомість, додає сили та натхнення в ці непрості часи. Запрошуємо долучитися до цього культурного заходу, відчути силу поезії та разом створювати наше спільне майбутнє. 24 вересня об 11:00у Регіональному навчальному центрі проводитиметься інтерактивний майстер-клас «Курсорні пригоди: як приборкати мишку та підкорити екран». Освоїмо основні навички роботи з компʼютерною мишкою, щоб упевнено переміщатися в цифровому світі.

Від 24 вересня на вебсайті бібліотеки буде доступна віртуальна виставка «Бібліотеки в об’єктиві: історія та майбутнє», яка розповість про розвиток бібліотек в Україні та їхнє значення в сучасному суспільстві.

25 вересня об 11:00 у відділі читального залу відбудеться презентація роману Юліани Нестерович «Казка про Червоного Змія» . Цей роман, у якому радянська влада зображена, як Червоний Змій, отримав спецвідзнаку за кращий патріотичний твір.

у відділі читального залу відбудеться . Цей роман, у якому радянська влада зображена, як Червоний Змій, отримав спецвідзнаку за кращий патріотичний твір. 26 вересня об 11:00 у читальному залі відбудеться круглий стіл «Літературні мости» — обговорення майбутнього книговидавництва в Україні за участю авторів, видавців та представників органів місцевого самоврядування.

у читальному залі відбудеться — обговорення майбутнього книговидавництва в Україні за участю авторів, видавців та представників органів місцевого самоврядування. 26 вересня о 17:00у відділі літератури іноземними мовами відбудеться заняття розмовного клубу англійської мови для туристів під керівництвом волонтерки Марічки Петренко, випускниці міжнародних програм AIESEC. Це чудова нагода для тих, хто хоче покращити свої мовні навички у неформальній обстановці.

30 вересня, під час святкової вуличної акції на тернопільській Алеї зірок (вул. Сагайдачного), працюватимуть три тематичні намети:

«Бібліотека — місце, де знаходять спільну мову ідеї» обовʼязково здивує вас фотовиставкою «Магія бібліотечних кадрів», яка розкриє чарівність та значущість кожної бібліотечної події та заходу. Не пропустіть можливість відвідати майстер-клас «Патріотичний браслет-оберіг для захисника» під керівництвом талановитої Оксани Поберейко, голови циклової комісії дизайну та викладачки художніх дисциплін Тернопільського кооперативного фахового коледжу. А для книголюбів ми підготували викладку найпопулярніших творів з «Хітів BookTok»!

обовʼязково здивує вас яка розкриє чарівність та значущість кожної бібліотечної події та заходу. Не пропустіть можливість відвідати під керівництвом талановитої Оксани Поберейко, голови циклової комісії дизайну та викладачки художніх дисциплін Тернопільського кооперативного фахового коледжу. А для книголюбів ми підготували Майданчик «Територія здоров’я» , де фахівці відділу промоції здорового способу життя ДУ «Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб» вимірюватимуть тиск, рівень цукру в крові, а консультанти-психологи нададуть консультації. Працюватиме вакцинальний автобус, а також можна буде насолодитися запашним трав’яним чаєм.

, де фахівці відділу промоції здорового способу життя ДУ «Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб» вимірюватимуть тиск, рівень цукру в крові, а консультанти-психологи нададуть консультації. Працюватиме вакцинальний автобус, а також можна буде насолодитися запашним трав’яним чаєм. «Успішні грантові кейси»— стенди про успішні міжнародні проєкти бібліотеки: «Польська без кордонів», «Бібліотекарі України та Німеччини — разом до перемоги», «Хаби цифрової освіти», «Психологічно-мистецькі студії «Дім», «Україна — Словенія: Дружній простір». Майстер-клас від художника, волонтера й мецената Рустама Давлетова, де кожен учасник створить власну картину та забере її додому, як памʼять про цей незабутній творчий досвід.

Акція «Читай! Іди в ногу з часом» — 30 вересня запрошуємо всіх охочих стати частиною бібліотечної спільноти абсолютно безкоштовно. Не пропустіть можливість записатися до бібліотеки та отримати доступ до нових книжок, цифрових ресурсів і творчих можливостей!

Наша локація

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека,

бульвар Тараса Шевченка, 15.

Святкуймо разом — бібліотека чекає на вас! Ви обов’язково знайдете щось для себе: чи це мистецтво, технології, література, чи нових друзів!

Приймаються попередні заявки на екскурсії, заходи та консультації.

Телефони: (0352)52-55-98, 52-41-89

Наша адреса: бульвар Тараса Шевченка, 15

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

Вхід вільний.