Керувати автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння – небезпечно не лише для водія та пасажирів, а і для інших учасників дорожнього руху. У 2022 відбулось 93 ДТП з причин керування машини водієм у стані сп’яніння. Сотні п’яних водіїв виявляють патрульні на дорогах Тернопільщини.

Хто ці водії та де частіше виявляють? Дивіться інфографіки!

Журналісти «20 хвилин» звернулися до Управління патрульної поліції у Тернопільській області та дізналися, скільки адмінпротоколів за статтею 130 «Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння» склали в області. Як нам повідомили, загалом патрульні склали 560 адмінпротоколів від початку року, станом на 24 жовтня.

Майже всі складені протоколи, склали за першими чотирма частинами статті. Це водіння автомобілів у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або вживання алкоголю після скоєння ДТП. Загалом – 557.

Нетверезі водії від початку року стали винуватцями 12 ДТП з потерпілими у яких травмувались 17 осіб.

Найбільше протоколів склали за частиною першою статті – керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в нетверезому стані. За цією частиною складають адмінпротокол на тих кермувальників, які вчинили порушення вперше за рік. Таких від початку року було 520.

31 водія спіймали в нетверезому стані вдруге за рік і трьох, які за рік сідали за кермо три і більше разів.

Ще на трьох водіїв цього року склали протокол за частиною 4. Вони вживали алкоголь після скоєння ДТП.

Найчастіше порушують чоловіки. Їх приблизно 93%, решта – жінки. Нетверезими за кермо сідають у різному віці, але найбільше у віці 25–39 років.

– Найбільше порушників виявляють патрульні у вечірній час з 21 години до опівночі. Також частіше порушують у п’ятницю та вихідні, – розповіла речниця управління патрульної поліції в області Катерина Метельська.

Загалом 229 автомобілів відправили на арештмайданчик.

Серед марок автомобілів, на яких найчастіше виявляють порушників – автомобілі Volkswagen, ВАЗ, Mercedes. Більше дивіться на інфографіках.

Більшість порушників – жителі області або мають авто на Тернопільській реєстрації.

Найбільше порушників виявляли на території Тернопільської громади.