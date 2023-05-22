Де і коли у Тернополі цього тижня планово відключатимуть електрику

Про планові відключення електрики по Тернопільському міському РЕМ традиційно повідомляють в ВАТ «Тернопільобленерго».
- 22 травня — вимкнення відсутні.
- 23 травня (з 09:00 до 13:00 — м. Тернопіль: вул. Корольова 8,10, вул. Купчинського Романа 5А,7,9А).
- 24 травня (з 09:00 до 13:00 — м. Тернопіль: вул. Весела 27-54, вул. Вояків дивізії «Галичина» 18-20, вул. Галицька 15-24, провулок Галицький, вул. Квітова, вул. Лисенка 7-21, вул. Північна, вул. Вертепна, вул. Городня; з 10:00 до 16:00 — м. Тернопіль: вул. Чубинського 2,4 вул. Вербицького 3,4,5,6,10).
- 25 травня — вимкнення відсутні.
- 26 травня — вимкнення відсутні.
Як зазначають на підприємстві, причина відключень – ремонт або монтаж обладнання.