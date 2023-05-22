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Де і коли у Тернополі цього тижня планово відключатимуть електрику

22.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада

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Про планові відключення електрики по Тернопільському міському РЕМ традиційно повідомляють в ВАТ «Тернопільобленерго».

  •  22 травня — вимкнення відсутні.
  •  23 травня (з 09:00 до 13:00 — м. Тернопіль: вул. Корольова 8,10, вул. Купчинського Романа 5А,7,9А).
  •  24 травня (з 09:00 до 13:00 — м. Тернопіль: вул. Весела 27-54, вул. Вояків дивізії «Галичина» 18-20, вул. Галицька 15-24, провулок Галицький, вул. Квітова, вул. Лисенка 7-21, вул. Північна, вул. Вертепна, вул. Городня; з 10:00 до 16:00 — м. Тернопіль: вул. Чубинського 2,4 вул. Вербицького 3,4,5,6,10).
  •  25 травня — вимкнення відсутні.
  •  26 травня — вимкнення відсутні.

Як зазначають на підприємстві, причина відключень – ремонт або монтаж обладнання.

Теги: Тернопіль, відключення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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