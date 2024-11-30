Дарують мелодійну красу рідної мови: на Тернопільщині відзначили працівників культури

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Вишнівецькому палацовому комплексі відбулися святкові заходи.

Представники творчої інтелігенції Тернопільщини, художники, артисти, музиканти, берегині народної творчості зустрілися разом, щоб засвідчити важливість культури і мистецтва у нелегкий час війни. Творчі люди підтримують нескорений дух нашого народу, промовляють золотими струнами серця і голосом таланту до всіх українців.

Серед культурних діячів краю, які отримали почесні відзнаки від начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди є керівник Зразкового молодіжного театру “Взори” при Бережанському центрі дитячої та юнацької творчості – Олена Різник. Пані Олена вже майже 20 років відкриває дитячі серця для краси і добра, розвиває і підтримує таланти юних бережанців. Очолюваний нею театр є окрасою культурно-мистецьких заходів у Бережанах, лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Вона передає юнакам та дівчатам любов до української народної пісні і танцю, до театрального мистецтва.

Олена Різник своєю натхненною працею відроджує надбання української культури, вона ще зі школи займалася художньою самодіяльністю, а особливо любила виступати у театрі. На все життя запам’ятається їй роль Стехи, яку вона майстерно колись вперше зіграла у виставі “Назар Стодоля”. В той час знамениті вишивальниці, сестри Ярослава Лавришин та Марина Лаптухова прикрасили молоду акторку своїми унікальними старовинними вишиванками.

А згодом вона сама почала віднаходити і колекціонувати, а також створювати український сценічний одяг, який тепер використовує у театральних постановках, народних іграх, поезії, казках, піснях і танцях. Зараз у її колекції більше двох тисяч прекрасних костюмів.

Учасники Зразкового молодіжного театру “Взори” є переможцями у фестивалях “Мистецька сотня”, “Загартовані війною” та багатьох інших заходів. В Українському домі у Києві цей чудовий колектив показував середньовічні костюми.

Олена Різник разом з відомою художницею Вітою Білоус, відділом культури Бережанської міської ради, працівниками музеїв відродила у місті старовинні бережанські вечорниці, які у щирому спілкуванні молоді, у дотепних жартах і народних піснях стають святом талантів, сягають народних витоків минувшини, збагачують українські традиції.

Цьогорічні ювілейні святкування 490-ліття Бережанського замку також відзначали за участю театру “Взори”. Олена Різник зі своїм колективом показала для учасників міжнародної конференції театральну композицію “Романтичні історії з життя Синявських”, а також барокові танці. Усі захоплювались красою і вишуканістю старовинних розкішних костюмів різних епох молодих виконавців, які створила пані Олена.

В часі війни Олена Різник запрошує до культурно-мистецької скарбниці молодь з родин переселенців, яка живе і вчиться у Бережанах, щоб підтримати юні серця, зранені війною і показати всьому світові, яка гарна, талановита і мальовнича наша Україна, незважаючи на війну. Вона несе мелодійну красу рідного слова дітям – сиротам, знедоленим людям, щоб підтримати їх духовно і створити маленьке свято серед їх болю і страждань. Зразковий театр “Взори” дарує культурні цінності українським воїнам, щоб підтримати їх, зігріти теплом і затишком рідного дому.