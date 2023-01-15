Дамашнє насильство на Тернопільщині: скільки викликів отримали поліцейські минулого року

Минулого року до територіальних підрозділів поліції Тернопільської області надійшло 9456 повідомлень про домашнє насильство, у тому числі 183 звернення зафіксовано від дітей.

Як розповів інспектор відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності ГУНП в області Андрій Бобик, торік поліцейські склали понад 4500 адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства, за результати проведених перевірок слідчі територіальних підрозділів розслідували 119 кримінальних проваджень. З них найбільше за статтею 126-1 ККУ (домашнє насильство) – 51, статтею 126 (побої і мордування) – 44, статтею 125 (умисне тілесне ушкодження) – 20.

Працівники поліції винесли 2263 термінових заборонних приписів стосовно кривдників.

На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насильства перебуває 2630 осіб, з них 347 – це жінки.

У поліції закликають: якщо ви стали жертвою або очевидцем насильства – телефонуйте на 102. Вчасно надана інформація та допомога можуть врятувати чиєсь здоров’я або навіть життя.