Національний заповідник «Замки Тернопілля» за 30 років свого існування провів значну роботу зі збереження, реставрації та відновлення цілої низки пам’яток архітектури, налагодив наукову, фондово–збиральну, екскурсійну та виставкову роботи.

Одним із основних напрямків діяльності заповідника є збереження та популяризація сакральної спадщини. За своєю чисельністю колекція сакральної скульптури Національного заповідника налічує 40 експонатів. Деякі з цих мистецьких творів, які під впливом часу та різних фізичних факторів втратили експозиційний вигляд, потребують реставрації та консервації із залученням спеціалістів – реставраторів. Адже скульптури відображають не лише творчі віяння часу, коли їх було створено, але є й свідками історичних процесів, які відбувалися на нашій землі.

Згідно з побажаннями відвідувачів, вони б хотіли бачити більше музейних експонатів у вільному доступі, котрі не представлені в музейних експозиціях. Тому за вимогою сучасного суспільства та з розвитком нових технологій і поступовим процесом диджиталізації сфери культури музеї та установи, які зберігають культурну спадщину, потребують модернізації і впровадження інноваційних форм роботи із відвідувачами.

Взимку нинішнього року Національний заповідник «Замки Тернопілля» подав проєктну заявку в Український культурний фонд на конкурсну програму «Культурна спадщина» лот N1 «Диджиталізація», увійшов у число переможців і у червні було підписано відповідний договір про надання гранту для реалізації культурно-мистецького проєкту «Цифрова колекція сакральної дерев’яної скульптури ХVІІІ –ХІХ ст. з фондів Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Проєкт передбачає диджиталізацію творів сакрального мистецтва ХVІІІ – ХІХс т. з фондів заповідника, які демонструють надбання української культури, деякі скульптури потребують проведення консерваційно – реставраційних заходів. Планується також створення 3D – моделей скульптур, які підлягають реставрації, щоб відобразити їх стан «до» і «після» та прослідкувати тенденції змін при проведенні консерваційно – реставраційних заходів.

Доступ до оцифрованої колекції сакральної дерев’яної скульптури ХVІІІ – ХІХ ст. буде представлено на уже існуючих тематичних онлайн – платформах, що дозволить користувачам у зручному форматі переглядати та скачувати електронні копії. А у друкованому каталозі будуть відображені дослідження, проведені науковцями заповідника, що дозволить уточнити розміри, матеріал, техніку та детальний опис скульптур.

Крім того, створення тривимірних моделей експонатів, панорамна зйомка, інтеграція 3D – контенту у web – ресурс організації та виготовлення промопродукції дозволить додатково популяризувати результати проєкту широкій аудиторії. Його реалізація у довгостроковій перспективі забезпечить доступ до сакральної спадщини Тернопільщини для усіх категорій населення, у тому числі для інклюзивної аудиторії (адже для користувачів із порушенням зору передбачена аудіодискрипція скульптур українською мовою). Це створить культурний безбар’єрний контент, приверне увагу до проблем людей з інвалідністю. Крім того поліпшить збереження та охорону мистецьких пам’яток через створення цифрових копій спеціалізованим обладнанням. Тим самим буде збільшено кількість відвідувачів заповідника.

Оцифрування 3D – моделювання та забезпечення відкритого онлайн доступу до цієї колекції покращить і джерельну базу наукових досліджень.

Видання ілюстрованого каталогу відреставрованих та оцифрованих мистецьких творів ХVІІІ – ХІХ ст., презентація результатів проєкту під час відкриття оновленої експозиції та проведення широкої інформаційної компанії стане логічним завершенням проекту.

Ольга Станкевич,

начальник відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля»