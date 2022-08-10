Усім відомо, з якими проблемами цьогоріч стикаються аграрії у різних регіонах України, особливо там, де відбуваються бойові дії. На щастя, у нашому краї аграрії і вчасно посіяли, і вчасно збирають вирощене. І навіть обіцяють не лише забезпечити хлібом місцевих мешканців, а й внести суттєву лепту у всеукраїнську врожайну комору.

Дякувати Богові, і погода нинішнього року сприяла хліборобам. Обійшлося без шквальних вітрів, надмірних опадів, граду, буревіїв, що мали місце у минулі роки. За винятком окремих посушливих або ж надто дощових днів, загалом погодні умови були більш-менш сприятливі, відтак і врожайність багатьох культур нинішнього року навіть дещо вища, ніж торік.

Як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації, у всіх категоріях господарств області зібрано ранні зернові та зернобобові культури на площі 108,6 тисячі гектарів. Намолочено 587,4 тисячі тонн зерна. Середня врожайність зернових в краї – 54,1 ц/га (+0,2 ц/га до показників 2021 року).

Озиму пшеницю обмолочено на 81,2 тис. га (36,8%), намолочено 449,8 тис. тонн зерна, середня урожайність – 55,4 ц/га.

Завершено обмолот озимого ячменю. Намолочено 96,2 тис. тонн зерна. Середня урожайність – 55 ц/га, що становить на 1,6 ц/га більше, порівняно з минулим роком.

Ярий ячмінь обмолочено на площі 6,8 тис. га (11,4% площі посіву), намолочено 31,2 тис. тонн зерна, середня врожайність – 45,9 ц/га, що на рівні минулого року.

Горох обмолочено стовідсотково на 3,1 тис. га. Намолочено 10,2 тис. тонн зерна, середня урожайність -32,9 ц/га (+2,7 ц/га до показників 2021 року).

Озимий ріпак зібрано з площі 55,5 тис. га, що становить майже 73%, валовий збір – 189,8 тис. тонн зерна. Середня урожайність – 34,2 ц/га (+6,4ц/га).

Одночасно сільськогосподарські товаровиробники готуються до посіву озимих культур.

Під урожай 2023 року заплановано посіяти озимі зернові культури на площі 262,7 тис. га, у тому числі озиму пшеницю – на 180 тис. га, озимий ячмінь – на 17,9 тис. га та озиме жито – на 1,3 тис. га, озимий ріпак – на площі 63,4 тис. га. На сьогодні цю культуру уже посіяно на площі 5,3 тис. га (8,4% від прогнозу).

Ппереду – збирання картоплі та інших овочів, гречки, сої, соняшнику, цукрового та кормового буряку, кукурудзи.

Картоплю селяни планують зібрати з з 54,7 тис. га, овочі відкритого грунту – з 10,8 тис. га, цукрові буряки – з 20,1 тис. га, що, до речі, становить 120 відсотків до рівня минулого року.

Сою – з площі 96,9 тис. га (на 13,9 тис. га більше, ніж торік). Соняшнику – з площі 104,4 тис. га, що на 21,4 тис. га більше, як зібрали аграрії Тернопільщини у 2021 р.

Для збирання ранніх зернових та зернобобових культур в сільськогосподарських підприємствах області є в наявності 1316 зернозбиральних комбайнів, з них 1184 високопродуктивних комбайнів іноземного виробництва. Додатково залучено понад 140 високопродуктивних комбайнів. Для перевезення зерна залучено понад 2000 вантажних автомобілів (зерновозів).

На території області злагоджено працюють місцеві люди і переселенці – на сільгосптехніці, зерноскладах, елеваторах, у токових господарствах тощо.

Цієї гарячої хлібної пори селяни збирають, вивозять, приймають, очищають, підсушують, закладають на зберігання і відвантажують за межі нашого регіону вирощений урожай.

Загалом аграрії області планують перевиконати заплановані норми. Не відомо, скільки триватиме воєнний стан, тож продовольча безпека України – головне завдання аграріїв.