Ціни на доставку газу для населення не змінюються: офіційне роз’яснення

Останніми днями в мережі активно поширюються недостовірні повідомлення про зміну цін на доставку газу для українців. Пояснюємо, як є насправді.

Тарифи на розподіл для населення залишаються незмінними.

Вартість буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення.

Коригування тарифів на доставку стосується виключно непобутових споживачів.

Для них підвищення відбуватиметься у два етапи:

з 1 січня 2026 року;

з 1 квітня 2026 року.

Просимо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати чутки.

Відповіді на актуальні питання завжди можете знайти на сторінці ГАЗМЕРЕЖ та сторінці Тернопільської філії.