Ціни на доставку газу для населення не змінюються: офіційне роз’яснення

Останніми днями в мережі активно поширюються недостовірні повідомлення про зміну цін на доставку газу для українців. Пояснюємо, як є насправді.
Тарифи на розподіл для населення залишаються незмінними.
Вартість буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення.
Коригування тарифів на доставку стосується виключно непобутових споживачів.
Для них підвищення відбуватиметься у два етапи:
Просимо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати чутки.
Відповіді на актуальні питання завжди можете знайти на сторінці ГАЗМЕРЕЖ та сторінці Тернопільської філії.