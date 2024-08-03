Цінний подарунок від землячки з Польщі

Народилася Аліна в селі Монастирок, що на Борщівщині. Після закінчення школи переїхала на постійне місце проживання в Польщу. Проте доля України для неї небайдужа, що й відображає у своїх роботах.

«Герой» – так назвала свою картину, на якій увіковічнений беззбройний український полонений Олександр Мацієвський, якого після слів «Слава Україні!» безжально розстріляли московські кати.

«Бачу тебе» – картина з зображенням жінки, в якої жовто-сині очі повні болю, смутку та сліз.

Як розповіла голова Більче-Золотецької сільської територіальної громади Галина Огородник: «Подарунок Аліни Серкізевич буде зберігатися в нашому музеї села, як надзвичайно цінний експонат. Її картини спонукають до думки та осмислення нашого буття, в кожній відчувається глибокий авторський зміст».