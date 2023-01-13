13.01.2023 13:25

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Цілий арсенал знайшла поліція у мешканця Тернопільщини (фото)

13.01.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Кілька одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси виявили працівники карного розшуку Чортківського райвідділу поліції у будинку 52-річного жителя Копичинецької громади. Правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав.

До співробітників карного розшуку надійшла інформація про можливе зберігання жителем Копичинецької громади зброї без відповідних дозвільних документів, пише За Збручем.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили бойовий револьвер системи «Наган», карабін, дві мисливські рушниці, предмет ззовні схожий на бойову гранату Ф-1 та майже 80 предметів ззовні схожих на боєприпаси до вогнепальної зброї та гладкоствольної зброї.

Речові докази вилучили та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Автор: Роман Васильович

Мітки: зброя, арсенал зброї

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