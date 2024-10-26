«Цезар» та його екіпажі – королі «Леопардів»

Командир танкової роти одного з підрозділів 5 Окремої танкової бригади Олександр отримав свій позивний «Цезар» цілком заслужено. Молодий офіцер не по роках мудра і розважлива людина, грамотний командир, який користується повагою та довірою побратимів.

У 2023 році уродженець міста Кривий Ріг Дніпропетровської області закінчив Академію сухопутних військ, але вже навіть під час того, як був курсантом, виконував бойові завдання з оборони міста Києва від російських загарбників.

Після закінчення навчання, у свій 21 рік, «Цезар» став командиром взводу у бойовій бригаді. Брав безпосередню участь у бойових зіткненнях на сході нашої держави. Зараз Олександр є наймолодшим командиром роти у 5 ОТБр. Водночас, він знає, як знайти спільну мову з набагато старшими за віком підлеглими, що таке бути кадровим офіцером і якою повинна бути мотивація в кожного, щоб боронити нашу країну від рашистської нечисті.

Саме екіпажі танків «Leopard» із танкової роти «Цезаря» у взаємодії з іншими складовими танкової бригади цими днями проводять важливі тренування, максимально наближені до бойової обстановки, щоб у вирішальну мить кожен постріл по окупантах був точним, а кожен рух бойової машини – впевненим.

Усі танкісти готові та здатні зустріти ворога віч-на-віч, захищаючи нашу землю. Тренування важкі, але вони формують непохитну впевненість у собі та в своїй техніці.Цікава деталь: хлопці під час тренувань охоче одягають уніформу німецького зразка, що робить поєднання екіпажів із німецькими танками ще гармонійнішим: німецька сила та українська міць!

Детальніше дізнатися про умови військової служби у цьому військовому з’єднанні та поповнити лави сталевих воїнів у 5 ОТБр за таким контактним номером телефону: 099-147-12-88.

Джерело: Відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування «Захід»