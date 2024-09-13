Центр підтримки ветеранів та родин Героїв створили у Тернополі

У Тернополі для підтримки ветеранів війни, учасників Революції Гідності, членів родин загиблих героїв та захисників України сьогодні створили Центр підтримки ветеранів та родин Героїв.

“13 вересня Тернопільська міська рада ухвалила рішення про створення комунального закладу «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв». Його метою є Центр забезпечить соціальну, правову, психологічну допомогу, а також професійну реабілітацію”, – повідомили у міській раді.

Послуги у закладі можуть отримати:

особам, які зареєстровані та внесені до реєстру Громади;

особам, які проживають без реєстрації на території Громади;

особам, із числа внутрішньо переміщених осіб, які фактично проживають на території Громади та мають дійсну довідку внутрішньо переміщеної особи видану управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради.

У закладі надаватимуться різноманітні послуги, зокрема, інформаційно-консультаційна підтримка, проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, а також забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації. Заклад також сприятиме утвердженню української національної ідентичності та братиме участь у міжнародних ветеранських програмах.

Про дату офіційного відкриття центру буде повідомлено на сайті міської ради додатково.