Центр підтримки ветеранів та родин Героїв створили у Тернополі

У Тернополі для підтримки ветеранів війни, учасників Революції Гідності, членів родин загиблих героїв та захисників України сьогодні створили Центр підтримки ветеранів та родин Героїв.
“13 вересня Тернопільська міська рада ухвалила рішення про створення комунального закладу «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв». Його метою є Центр забезпечить соціальну, правову, психологічну допомогу, а також професійну реабілітацію”, – повідомили у міській раді.
У закладі надаватимуться різноманітні послуги, зокрема, інформаційно-консультаційна підтримка, проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, а також забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації. Заклад також сприятиме утвердженню української національної ідентичності та братиме участь у міжнародних ветеранських програмах.
Про дату офіційного відкриття центру буде повідомлено на сайті міської ради додатково.