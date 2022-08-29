Депутат Тернопільської обласної ради, багаторічний член «Свободи», військовий, волонтер та справжній патріот Іван Мурин загинув 27 серпня внаслідок трагічного ДТП на трасі неподалік Смиківців. З відомим тернополянином попрощалися у День пам’яті захисників України. Чин похорону відбувся на Микулинецькому кладовищі.

Провести Івана Мурина в останню путь зібралися кілька десятків людей – рідні й близькі, колеги з Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», друзі, бойові побратими, журналісти й просто небайдужі містяни, яким випала нагода особисто знати померлого. Йому було всього 38 років, попереду – багато планів й сподівань, та життя чоловіка жахливо обірвалось в один момент…

Іван Мурин довгий час був депутатом обласної ради, виконував обов’язки заступника директора Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірма «Тернопільавіаавтотранс». Коли почалась Революція Гідності, він без вагань вирушив відстоювати честь нашої держави на Майдані.

Тернополянин активно волонтерив, всіляко допомагав українській армії, а також захищав Батьківщину на східних рубежах у рядах Добровільного формування територіальної оборони «ТОР». Нещодавно військовий повернувся з фронту, де боронив рідну землю від російського ворога. Його всі запам’ятали, як відповідального й безстрашного чоловіка, Людину з великої букви!

Іван Мурин загинув у дорожньо-транспортній пригоді напередодні Дня міста. Аварія трапилася на Підволочиській трасі. Його мотоцикл на значній швидкості зіткнувся з автомобілем «Volkswagen» неподалік Смиківців. Про це повідомили на сайті Національної поліції Тернопільської області.

Травмованого оперативно госпіталізували до лікарні. Медики до останнього боролись за життя Івана, однак його травми виявились несумісними із життям. У померлого залишились маленькі донечки й кохана дружина.

Поминальна панахида за Іваном Муриним пройшла 28 серпня у Домі печалі. Поховали активіста у понеділок, 29 серпня, об 11:00 на Микулинецькому кладовищі, поруч із могилою визначного митця, барда й поета Олександра Смика, який помер у травні.

Із прощальним словом до присутніх звернувся голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, який був товаришем загиблого.