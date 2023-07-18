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Чия зірка з’явиться на «Алеї Зірок» залежить від тернополян: деталі

18.07.2023

Володимир Світлий

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Новини, Суспільство, Події

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На «Алеї Зірок», що розташована на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного, щороку вшановують особистостей, які своїм талантом і досягненнями прославляють Тернопіль або здобули визнання у своїх сферах. Відбувається це в рамках святкування Дня міста.

Чиїми іменами поповниться «Алея зірок» у 2023-му залежить, зокрема, й від тернополян.

У мерії пропонують мешканцям міста надсилати свої пропозиції щодо кандидатів. У довільній формі, але з обґрунтуванням.

В управлінні культури і мистецтв міської ради їх прийматимуть до 28 липня.

Надсилати пропозиції можна на електронні адреси: kultura_mr.ter@ukr.net або presamr@gmail.com.

Нагадаємо, «Алея Зірок» заснована у 2011-му.  На ній щороку з’являються нові пам’ятні бронзові зірки. Наразі їх уже 35. У 2022-му «Алея Зірок» поповнили зірками «Захисників та Захисниць».

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Теги: Тернопіль, Тернополяни, алея зірок

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