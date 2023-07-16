На одній із тернопільських шкіл з’явився мурал із зображенням відомого співака

Портрет відомого українського співака Назарія Яремчука відтоврили на фасаді школи-ліцею №6, яка носить його ім’я.

Створення такого муралу – це втілення у життя учнівського громадського бюджету. Частина його – напис під портретом – на фасаді школи зробили вже давно.

Через повномасштабне вторгнення фінансування учнівського громадського бюджету призупинили. Та цього року його відновили.

“Ідея виникла ще до початку повномасштабного вторгнення, – розповів «Файному місту» Олександр Остапчук, директор школи. – Фінансування відклалося на певний період. Тепер повідомили, що можна виконувати роботи, які запланували раніше. Із чотирьох запропонованих проектів ми виграли два: мурал Яремчука і покращення умов для проживання папуг у живому куточку. Кращі умови для папуг ми зробили своїми силами вже раніше на суму набагато більшу, ніж була вказана у проекті. А мурал зараз намалювали. Його вартість 40 тисяч гривень. Тернопільський художник Микола Кафтан погодився на такій висоті виконати портрет Яремчука. Ми підібрали фотографію, де співак був би впізнаваним. Це не тільки для наших дітей, а для всього міста. Люди повинні знати великих українців, а Назарій Яремчук якраз і є такою особистістю”.

Портрет виконаний на висоті 15 метрів від землі і має розміри 5 на 6 метрів. Складність для художника полягала в тому, що він не міг відійти від зображення, щоб оцінити його з відстані і виправити недоліки, якщо вони є.