Чимало тернопільських посадовців – під сонячними батареями

Цікаво, що багато з них встановили батареї ще далеко до війни – бум припав на 2019-2020 роки. Люди самі себе забезпечують електрикою та ще й продають, маючи якийсь зиск. Зрозуміло, що власники альтернативного джерела енергії – люди не бідні, бо саме встановлення батарей є недешевим.

Так от, на сайті ЗАЗК, де оприлюднено декларації про доходи посадовців, я надибала чимало жителів області, які у графі «майно» задекларували сонячні батареї, а також дохід від продажу електроенергії товариству «Тернопільелектропостач». Це судді, працівники судів, прокурори, головні лікарі, поліцейські, старости сіл, депутати, працівники органів місцевого самоврядування. Особливо рясніють батареями приміські до обласного центру села, де, власне, оселяються заможні люди.

Ясна річ, що за теперішніх умов власники сонячних батарей у виграші – вони не позбавлені комфорту через блекаути, можуть освітлювати та обігрівати свої помешкання незалежно від зовнішніх чинників.

Скільки ж заробляють на продажу електрики? Один тернопільський суддя задекларував понад 188 тисяч гривень доходу від «Тернопільелектропостач». Генеральний директор одного лікувального закладу, що в обласному центрі, задекларував від продажу електроенергії 235177 гривень. Староста села на Кременеччині вказала у декларації 252 тисячі гривень такого доходу.

Але загальна тенденція така: хоча держава зобов’язана сплачувати виробникам сонячної електроенергії, потужність обладнання яких не перевищує 30 кВт, кошти за тарифом 6,14 грн/кВт-год, ці гроші вона не платить через борги енергокомпаній. За даними ЗМІ, відсоток розрахунків держави з власниками малих СЕС станом на 2024 рік становить близько 36%. А власникам СЕС «на даху» держава віднедавна не платить взагалі. А ось заробити на продажу надлишків електроенергії в енергосистему власникам приватних міні-СЕС навряд чи вдасться.

Сонячні панелі для бізнесу та приватних будинків: як це працює?

За даними Мінекономіки, на кінець липня в Україні сонячні панелі на дахах встановили вже близько 70 тисяч домогосподарств. Як зазначила під час брифінгу в Медіацентрі Україна заступниця міністра економіки Надія Бігун, державі вигідно, коли приватні домогосподарства встановлюють альтернативні джерела енергії — це зменшує обсяг її споживання з енергосистеми. «Коли людина споживає електроенергію не із загальної системи, а власного виробництва, вона фактично вивільняє цей обсяг електроенергії. І ця електроенергія може бути використана для інших споживачів – як бізнесу, так і інших побутових споживачів», – зазначила вона.

Саме тому Кабмін активно спонукає населення і бізнес встановлювати альтернативні джерела електроенергії, розширюючи кредитні програми. «Для бізнесу діє дві програми. Перша програма в рамках «5-7-9». Ми додали в пріоритетний напрямок саме газогенерацію, сонячну, вітрову, а також системи накопичення електричної енергії. Відповідно під 5, 7 або 9% можна взяти кредит строком до 10 років. Залежно від розміру бізнесу: 5 – мікро, 7 – малі, 9 – середні підприємства з лімітом до 150 мільйонів гривень. Це на обладнання, яке буде генерувати до 3 МВт потужностей. Такої генерації буде достатньо більшості виробничих підприємств», – пояснила Надія Бігун. Вона додала, що також в Україні діє програма для більших підприємств, які хочуть ставити більші генеруючі установки – за нею ліміт становить понад 150 мільйонів гривень.

Як встановити СЕС вдома та у скільки це обійдеться?

Можливості встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на житлових будинках доволі широкі. У приватних будинках можна встановити сонячні панелі по всій площині даху, а мешканці багатоквартирних будинків, за згодою сусідів, можуть встановити міні-СЕС на балконі, на стінах будинку або також на даху. Приміром, панелі на 400 Вт мають розмір 1,7 м на 1,1 м, а панелі на 600 Вт – 2,1 м на 1,3 м. Вони помістяться на балконі, і їх вистачить для зарядки телефонів, ноутбуків та роботи wi-fi-роутера. А от для живлення побутової техніки знадобиться декілька таких панелей, кажуть у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Вартість СЕС залежить від її потужності. Скажімо, обладнання на 100 Вт для квартири може коштувати 15-20 тисяч гривень. А СЕС на 10 кВт, яка дозволяє живити усі прилади у приватному будинку, обійдеться щонайменше у 250 тисяч гривень.

На придбання обладнання потужністю від 1 до 10 кВт держава надає пільгові кредити на суму до 480 000 грн строком на 5 років зі ставкою 0%. Для встановлення СЕС в будинку або в квартирі мешканцям необхідно отримати технічний висновок про можливість приєднання до загальної мережі у постачальника електроенергії, який діє в місті чи області.

Зима не за горами – дощовий серпень щодня це нагадує. Що нас чекає – ніхто не знає. Альтернативна енергетика може полегшити цю невизначеність і додати крихту надії та світла.

Ольга КУШНЕРИК