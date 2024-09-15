Чим здивує користувачів новий iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro й iPhone 16 Pro Max — найпопулярніші та найбільш очікувані новинки цього року. А фанатики iPhone вже мріють якнайшвидше потримати новинку в руках і оцінити усі її переваги. Придбати можна на https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/mobilnye_telefony_apple-iphone-16-pro-max.html

Тепер давайте дізнаємося, що особливого в iPhone 16 Pro.

Дисплей

Тут розробники добре попрацювали. iPhone 16 Pro має 6,3-дюймовий екран, а iPhone 16 Pro MAX — 6,9-дюймовий. Жодне покоління iPhone до цього не мали таких розмірів.

Камера

iPhone 16 Pro пропонує 48-мегапіксельну камеру Fusion з великим чіповим датчиком для 48-мегапіксельних фотографій ProRaw і HEIF, які обробляються вдвічі швидше, ніж раніше. Він також має надширококутну камеру на 48 МП із діафрагмою F/22 й автофокусом, що ідеально підходить для макрозйомки з високою роздільною здатністю. Звичайно, класичний об’єктив також має роздільну здатність 48 Мп. Третій об’єктив — 12-мегапіксельний телеоб’єктив із 5-кратним збільшенням. Як і iPhone 16, iPhone 16 Pro також має кнопку фокусування та зйомки. Ви також можете використовувати його для налаштування режиму, витримки, автофокусування тощо. Нові алгоритми камери можуть краще обробляти фотографії, щоб зробити їх більш реалістичними та краще зафіксувати справжній фокус того, що ви фотографуєте. Є нові фільтри, які можна порівняти з попередніми налаштуваннями Lightroom. Існує також чорно-білий стиль, який ви також можете змінити. Ви можете змінити попередньо встановлені параметри до або після зйомки фотографії.

Кінематографічний режим на повільній камері тепер доступний у роздільній здатності 4K зі швидкістю 120 кадрів/с.

Колір

Новий iPhone 16 Pro доступний у чорному титані, білому титані та натуральному титані, але хітом є новий відтінок «desert titanium», що у перекладі з англійської — «титан пустелі».

Аудіо

Завдяки вдосконаленому інтелекту та ефектному захопленню звуку Audio Mix дозволяє налаштовувати звучання голосів у ваших відео за допомогою трьох різних параметрів голосу. Бажаєте зменшити фоновий звук? Або просто центрувати елементи у квадраті? Просто виберіть комбінацію та налаштуйте інтенсивність, щоб отримати потрібний звук після зйомки відео.

Акумулятор

iPhone 16 Pro дає вам великий стрибок у часі автономної роботи. Оптимізована внутрішня конструкція дозволяє використовувати великі батареї, які працюють разом із чіпом A18 Pro для неймовірно енергоефективної роботи. Включає багато нових функцій. Під’єднайте новий зарядний пристрій MagSafe для швидшої бездротової зарядки: до 25 Вт за допомогою адаптера живлення 30 Вт або вище, заряджаючи пристрій до 50 % приблизно за 30 хвилин. До 33 годин відтворення відео на iPhone 16 Pro Max. До 27 годин відтворення відео на iPhone 16 Pro.

Тому дочекайтеся, новий iPhone вже скоро у продажі.