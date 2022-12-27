Чи є досі російські товари у магазинах Тернополя?

Від початку повномасштабного вторгнення росії на Україну минуло вже 10 місяців. З того часу на полицях магазинів поменшало товарів, які виготовляє країна-агресор.

Однак чи залишились ще російські товари у магазинах Тернополя?

Журналісти «20 хвилин» побували у кількох мережах супермаркетів та магазинів побутової хімії. Чи продають там товари з країни–терористки? У травні, наприклад, на третій місяць війни на прилавках магазинів нам вдалося знайти російські товари. Це косметика, засоби догляду за тілом, ротовою порожниною, тощо. Чи змінилося щось з того часу?

АТБ

У цьому супермаркеті ми побачили одразу кілька товарів з російськими штрих–кодами. Це зубні щітки Colgate.

Також ми побачили на полиці ополіскувач «Лесной бальзам». На упаковці наліпка – «Український продукт», однак штрих-код – російський та починається з цифр «460». На упаковці вказано, що виробник – Україна, а потужності виробництва знаходяться в Ужгороді.

Сільпо

У цьому супермаркеті ми знайшли смужки для епіляції Veet. Штрих–код – російський та починається з цифр «468».

Раніше ми знаходили у цьому супермаркеті також дезодоранти російського виробництва, однак тепер їх немає.

NOVUS

У цьому супермаркеті є чимало засобів для епіляції Veet з російськими штрих–кодами.

Також був і ополіскувач «Лесной бальзам» з українською наліпкою та російським штрих–кодом.

Eva

Раніше тут можна було знайти продукцію ESTEL для догляду за волоссям. Тепер замість них українська продукція. З російського ми знайшли засоби Veet промарковані російським штрих–кодом.

Щодня

В цьому магазині раніше було чимало засобів від російського виробника «Невская косметика». Це були переважно дитячі засоби. Однак тепер їх немає.

Але ми знайшли російські освіжувачі повітря. На упаковці вказано, що їх виготовлено у місті Хімки, московської області.

Як визначати російські товари

У Центрі протидії дезінформації https://t.me/CenterCounteringDisinformation/708 закликають бойкотувати товари російського виробництва та не підтримувати армію агресора.

– Товари виробництва рф в магазинах розпізнати дуже легко – вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46». Діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469», – повідомляють у Центрі протидії дезінформації. – На допомогу програмісти розробили додаток, що дозволяє сканувати та розпізнавати товари на предмет їх походження не тільки за штрих-кодом, а й за QR-кодом. Треба лише запустивши додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і отримати повну інформацію про походження товару.

Завантажити додаток можна за посиланням: Android, iOS

Чи має бути маркування російських товарів

Ще 18 липня 2014 року депутати Тернопільської міської ради підтримали рішення рекомендувати магазинам спеціальне маркування продуктів російського виробництва та відведення їм у магазинах спеціальних місць, щоб тернополяни бойкотом цієї продукції висловлювали свою громадську позиції.

Таке ж рішення знову підтримували 5 жовтня 2018 року. Тоді депутати рекомендували магазинам маркувати товари російського виробництва та забрати їх з прилавків біля кас.

У міській раді пояснили, що ці рішення мають лише рекомендаційних характер, то в магазинах можуть маркувати російські товари, а можуть і не маркувати. На рівні держави теж немає вимоги до обов’язкового маркування російських товарів.