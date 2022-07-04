На Тернопільщині готуються до жнив. Резерв пального в області є, – запевнив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це дасть змогу вчасно зібрати врожай.

“Активно йде кампанія з підготовки до збору врожаю. Поспілкувавшись з аграріями, ми розуміємо, що є сформовані певні резерви пального, є техніка, є працівники в аграрних підприємствах, що дасть можливість зібрати цей новий врожай. Врожай точно буде зібрано”, – зазначив Володимир Труш.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку області, цього року на Тернопільщині засіяли зерновими культурами площі у 561, 7 тис. га. Аграрії планують перевиконати норми, які були заплановані, щоб гарантувати продовольчу безпеку.

“У нас є завдання – забезпечити продовольчу безпеку. Не знаємо, скільки протримається воєнний стан, але продовольча безпека – це основне. Продовольча безпека – це зернові культури, культури, яких потребують Збройні Сили. Треба звернути увагу аграріїв на питання овочів. Овочі і картопля зосереджені в особистих селянських господарствах. Також важлива культура – соняшник, бо олія потрібна”, – наголосив керівник департаменту Володимир Стахів.

За прогнозами аграріїв, жнивна кампанія розпочнеться на Тернопільщині через два тижні і триватиме до осені.