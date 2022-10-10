Після масованого ракетного обстрілу деякі відділення банків не відновили свою роботу. Журналісти дізналися, як працюють місцеві відділення та чи немає проблем з безготівковою оплатою.

Під час повітряної тривоги відділення банків не працювали. Через тимчасові перебої електроенергії не можна було скористатися послугами банкоматів – розповідають читачі «20 хвилин». Журналісти дізналися, як наразі працюють деякі банки.

Запрацювали не всі

Після закінчення тривоги та відновлення електропостачання відділення «Приватбанку» повернулись до обслуговування клієнтів.

– Мережа відділень банку працює з дотриманням усіх норм безпеки та технічного забезпечення, – повідомила фахівчиня з комунікацій «ПриватБанку» Докія Кузьменко. – Інформація про роботу відділень оновлюватиметься на сайті банку.

Переглянути інформацію про роботу відділень можна на інтерактивній карті.

Відділення «Ощадбанку» станом на 10 жовтня працюють вибірково. Про це повідомляють на офіційному сайті банку. Всі відділення Тернополя відновили роботу.

– Відділення «Ощадбанку» працюють вибірково, там, де це дозволяє ситуація. Можливі зміни в графіку їх роботи. Головний пріоритет для нас – життя клієнтів та співробітників. Банківські послуги безперебійно надаються через дистанційні канали Ощадбанку. Безготівкові розрахунки картками здійснюються без обмежень з боку Ощадбанку.

Актуальний графік роботи відділень банку дивіться за посиланням.

У «Альфа банку» також можна переглянути перелік працюючих відділень та графік їх роботи за посиланням. Станом на 10 жовтня, у Тернополі працюють всі три відділення.

А от всі відділення «Райфайзен Банк Авалю» припинили роботу.

– Шановні клієнти, ми змушені тимчасово призупинити роботу відділень Райффайзен Банку по всій Україні через обстріли, – повідомляють на сайті банку. – Звертаємо увагу, що у звичайному режимі працюють додатки банку – Raiffeisen Online та Raiffeisen Business Online. Тож більшість фінансових питань рекомендуємо наразі вирішувати дистанційно за допомогою мобільних додатків або на нашому сайті у розділі «Платежі та перекази».

Про відновлення роботи відділень повідомлять згодом. Наразі точних дат не повідомляють.

Банківська система працює

У Національному банку України запевнили – банківська система працює у звичному режимі, тож панікувати не варто.

Банківська система України працює безперебійно, попри масовані ракетні удари по території України, – йдеться у офіційному зверненні НБУ. – Національний банк перебуває на постійному зв’язку з банками та вживає всіх необхідних заходів для їхньої нормальної роботи. Національний банк просить банки забезпечувати функціонування своїх сервісів в дистанційному режимі, а роботу відділень перевести в безпечний формат. Система електронних платежів (СЕП) Національного банку працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв. У звичайному режимі працюють міжнародні карткові платіжні системи, НПС «ПРОСТІР», Система ВаnkID НБУ.

Безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі, зокрема через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Торговельна мережа – магазини, аптеки, АЗС – безперебійно приймають безготівкову оплату.

Національний банк закликає громадян віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів.