Чи поїдуть тернопільські біатлоністи на юніорські чемпіонати Європи та світу?

4 лютого у с. Яворів Львівської області завершився чемпіонат України серед юніорів та юніорок з біатлону, у якому брали участь тернопільські спортсмени. І вже у перший день змагань 30 січня у спринтерській гонці Тетяна Тарасюк здобула срібну нагороду.

2 лютого Тетяна повторила свій результат, знову виборовши «срібло», але вже в індивідуальній гонці. Причому 18-річна Тарасюк, відставши від переможниці лише на 22 секунди, піднялась на подіум разом із суперницями на чотири роки старшими за себе.

Варто зазначити, що ще одна представниця Тернопільщини, молодша сестра Тетяни – Ірина Тарасюк у цій гонці посіла четверте місце.

Нагадаємо, що Тетяна Тарасюк та Ірина Тарасюк представляють обласну ШВСМ. Тренери спортсменок – Назарій Бурик та Людмила Сагайдак. Ірина – студентка ЗУНУ, а Тетяна Тарасюк вчиться у фаховому коледжі економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ.

3 лютого в естафетах збірна Тернопільської області серед юніорів у складі Тараса Тарасюка, Артура Марченка, Максима Підручного і Михайла Павлюка показала 7 результат, а серед юніорок (Ірина Тарасюк, Олександра Усенко, Соломія Сидяга, Тетяна Тарасюк) здобула п’яте місце.

4 лютого, в останній день чемпіонату, пройшла змішана естафета. Збірна Тернопільської області у складі Ірини Тарасюк, Олександри Усенко, Костянтина Марценюка і Михайла Павлюка здобула п’яте місце.

За результатами чемпіонату буде остаточно сформовано команди на юніорські чемпіонати Європи та світу.