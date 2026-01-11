Чи отримають обіцяні підвищення зарплат вчителі та вихователі на Тернопільщині?

Всеукраїнська асоціація громад б`є на сполох та закликає Уряд передбачити для місцевих бюджетів компенсацію на покриття таких видатків.

Рішення Уряду від 26 грудня про підвищення посадових окладів набрало чинності з 1 січня 2026 року, але:

– у держбюджеті-2026 не передбачено коштів на ці підвищення;

– за даними Мінфіну, потрібно 28 млрд грн — на соцсферу та 14 млрд грн — на освіту;

– рішення було ухвалено без консультацій з громадами, у той час, коли 97% місцевих бюджетів уже затверджені;

– підвищення на 40% посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року є прямим порушенням пункту 10 ст. 78 та п.2 ст. 67 Закону України про місцеве самоврядування.

Відповідно до Конституції України та Бюджетного кодексу, витрати громад, що виникають через рішення державної влади, мають компенсуватися державою.

Без додаткових надходжень до місцевих бюджетів на фінансування оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів і установ дошкільної, позашкільної та професійної освіти така ініціатива Уряду створить фінансове навантаження на місцеві бюджети. Це може призвести до негативних наслідків: скорочення працівників, навантаження, нерівні умови оплати праці.