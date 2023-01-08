Чи можуть жителів Тернопільщини мобілізувати  в іншій області

Під час Різдвяних свят часто жителі Тернопільщини навідують рідних з сусідніх областей. Та багато утримуються від далеких поїздок, адже бояться ортимати повістку до військкомату.

Адже в Україні через війну триває мобілізація, якій підлягають військовозобов’язані чоловіки віком 18-60 років. Та представники військкоматів не можуть призвати на службу жителя іншої області, але вправі перевіряти документи й просити стати на військовий облік за місцем проживання.

Про це в коментарі “NV” розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

Водночас у законодавстві країни немає порядку або чіткого положення про вручення повісток, їхню роздачу на блокпостах, у різних закладах, на вулиці тощо.

“Якщо громадянин надовго вибуває в інший регіон, то має “знятися” з військового обліку і стати на новому місці. Якщо людина у відрядженні – теж мають бути відповідні документи” , – пояснив військовий.

На питання, чи є повноваження у представників центру комплектування в одній області направити військовозобов’язаного на проходження якихось дій у такий же центр в іншому регіоні, Горбач відповів заперечно.