Чи маємо ми сплачувати “благодійні внески” в лікарнях?

Мабуть, кожен, хто в останні роки перебував у мед закладах, стикався з тим, що йому особисто, чи його рідним, у мед закладах пропонували внести благодійні внески на розвиток. І ось днями у Національній службі здоровя україни пояснили, чи варто їх робити.

Зокрема після того, як у соцмережах неодноразово почали з’являтися пости щодо того, що та чи інша лікарня вимагає зробити “благодійний внесок”, для прикладу, через ускладнені пологи, фахівці НСЗУ заявили, що жодних доплат насправді не треба.

“Вкотре нагадуємо: в пологовому будинку не мають права вимагати з пацієнток “благодійних внесків” за ускладнені пологи. Якщо вас переконують, що потрібно платити у випадку ускладнених вагінальних пологах чи кесаревому розтині знайте: це – неправда”, – наголосили в НСЗУ.

За даними служби, “Програма медичних гарантій” покриває; неускладнені вагінальні пологи; ускладнені вагінальні пологи, що включали застосування вакуум-екстракції, акушерських щипців чи допомогу при тазовому передлежанні; ургентний або плановий кесарів розтин.

Для того, щоб бути впевненим в безоплатності пологів звертайтесь у медичні заклади, які мають договір із НСЗУ за пакетом “Медична допомога при пологах”.