Влада закликає українців максимально зменшити використання електроприборів 20 жовтня через значні пошкодження енергоструктури україни російськими терористами. Від цього залежатиме, чи будуть відбуватися віялові відключення, зокрема і на Тернопільщині.

Журналісти «20 хвилин» дізналися, чи вплинули обмеження на роботу бізнесу у місті та чи зменшили підприємці енерговитрати.

Після масованих обстрілів 10 та 11 жовтня території України, у деяких місцевих супермаркетах відключали частину освітлення та продовжували працювати. До прикладу, у супермаркеті «Сільпо» зала магазину освітлювалась лише частиною ламп. У NOVUS частина залу вдень освітлювалась сонячним світлом через вікна у стелі. Також тернополяни повідомляли, що через перепади напруги не працювали деякі кав’ярні.

Як працюють супермаркети?

Тепер до таких заходів економії світла не вдаються. Ми побували у різних мережах супермаркетів міста зранку, 20 жовтня.

У NOVUS працює все освітлення та підсвітка.

Така ж ситуація у супермаркеті «Сільпо». Всі лампи у залі працюють.

Не економлять світло і в супермаркеті «АТБ», що на території Центрального ринку.

У Магазині «Рукавичка» на вулиці Острозького все освітлення працює.

У звичному режимі працюють і магазини в торгових центрах.

Вимикають зайву техніку

А от у магазинах побутової техніки все ж зменшили енерговитрати та вимкнули техніку на стелажах.

У магазині «Ельдорадо» вимкнули частину підсвітки стендів. Також вимкнули телевізори на вітринах, хоча всі вони зазвичай працюють.

Така ж ситуація і в магазині «Фокстрот». Тут на стелажах чимало телевізорів. Всі тепер вимкнули. Вмикають лише ті, якими цікавляться клієнти.

Кав’ярні працюють

Не вплинула напружена ситуація на роботу місцевих кав’ярень. Вони працюють у звичному режимі.

– Поки що ми працюємо, ніяких наказів, щоб ми припинили роботу поки що не було. Перебоїв зі світлом немає, перепадів напруги теж. Якщо зникне світло, то, звичайно, працювати не зможемо, – каже бариста Ольга.

Працюють і МАФи з вуличною їжею та напоями. На деяких кіосках навіть в день працює підсвітка та гірлянди, попри прохання влади зменшити енерговитрати.

Ми не помітили вуличних кав’ярень, які не працювали. Зупиняють свою роботу лише під час повітряної тривоги.

– Ми працюємо, у нас не вимагали, щоб ми зменшили енерговитрати, – каже працівниця одного з МАФів на Центральному ринку. – Ми мамо реле напруги, щоб у разі перепадів електроенергії не згоріла техніка. Реле у нас стоїть вже давно, ще до проблем зі світлом. Якщо влада скаже, щоб підприємці припинили роботу, то звичайно ми не будемо працювати.

Працюють обмеження для промислових споживачів

У обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі для звичайних побутових споживачів не запроваджують графіки відключень електроенергії. Однак деякі великі підприємства, які споживають багато електроенергії, поки вимушені призупинити роботу.

– Відповідно до розпорядження головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго» сьогодні на Тернопільщині запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів. Тих промислових споживачів, яких внесли до графіку, уже повідомили про ситуацію. Вони дотримуються доведених обсягів зниження, – зазначають в ОВА. – Для побутових користувачів Тернопільщини наразі немає вказівки застосовувати графіки обмеження. Все залежатиме від того, чи вистачатиме зекономленої електроенергії.

Однак усіх тернополян та жителів області наполегливо просять максимально зменшити використання електроприладів з 7:00 до 23:00. Від цього залежатиме, чи будуть запроваджувати відключення електроенергії.

Яка техніка споживає багато електроенергії

Влада закликає бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням. Тому варто мати заряджені телефони та повербанки. По можливості відмовтесь від використання деяких побутових приладів, які споживають багато електроенергії.

На інфографіці наведено, скільки приблизно електроенергії споживає різна побутова техніка.

Найбільше «тягне» електроплита, електрична тепла підлога, сушильна та пральна машинка, електродуховка, кондиціонер.

Найменше електроенергії використовує мікрохвильова піч, посудомийна машина, холодильник.