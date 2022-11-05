Аварія трапилась на початку серпня 2018 року. Тоді, чоловік за кермом вантажного автомобіля “Міцубісі Кантер” на перехресті відволікся й заїхав на тротуар, яким йшла жінка зі своєю 8-річною донькою.

Пані Ольга отримала тілесні ушкодження середнього ступеня, а її донька загинула на місці. Чортківський суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину, та призначив 5 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

Обидві сторони не погодились із судовим рішенням і подали апеляційні скарги. Обвинувачений Тарас Ю. просив скасувати вирок і закрити кримінальне провадження, оскільки вважав, що місцевим судом не встановлено причину вчинення наїзду на потерпілих, а саме не з’ясовано його стан здоров’я в момент аварії, зокрема психічний стан.

Зазначивши, що ще до ДТП Тарас Ю. періодично втрачав орієнтацію у часі і просторі, неодноразово лікувався і в нього виявили епілептичну хворобу. Відтак потерпілий та його захисник просили призначити обвинуваченому комплексну психолого-психіатричну експертизу.

Своєю чергою, представник потерпілих вважав призначене обвинуваченому покарання несправедливим через м’якість. Зазначав, що ні в ході досудового розслідування, ні під час розгляду справи Тарас Ю. вини не визнав і у вчиненому не розкаявся. Тому просив для обвинуваченого максимальне покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 286 КК України, – 8 років позбавлення волі.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду погодилась із висновками суду першої інстанції. Доводи обвинуваченого та його захисника про те, що Тарас Ю. скоїв аварію через втрату чи порушення свідомості, були належним чином перевірені та повністю спростовані судом першої інстанції.

Так, допитаний у судовому засіданні судовий експерт розповів, що комісія у складі трьох медекспертів дослідила висновки судово-психіатричних експертиз, усі дані медичних обстежень картки амбулаторного хворого Тараса Ю., проведених упродовж 2007-2018 років, інші матеріали справи і дійшла висновку про відсутність підстав стверджувати, що на час дорожньо-транспортної події обвинувачений міг втрачати свідомість, тобто, перебувати у стані неосудності.

Нові дані стосовно стану здоров’я обвинуваченого – захворювання на епілепсію – було отримано у жовтні 2021 року в ході призначеної місцевим судом судово-психіатричної експертизи і також досліджено експертами. Підстав визнати Тараса Ю. неосудним не встановлено.

Колегія суддів погодилась із обраним обвинуваченому покаранням. Було враховано думку потерпілих, які наполягали на суворому покаранні, а також те, що Тарасу Ю. призначено 3 групу інвалідності, за місцем проживання його охарактеризували позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину.

Відтак, апеляційні скарги залишено без задоволення, а вирок Чортківського районного суду – без змін.