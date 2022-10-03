Цьогорічний вересень був скупим на теплу і сонячну погоду. Натомість щодня жителі Тернопільщини спостерігали чималу зливу із сильним вітром. Тож вийти без парасолі було неможливо.

Яким будуть інші два місяці осені і чи варто тернополянам розраховувати на бабине літо – дізнавалися журналісти “20 хвилин”.

Чи очікувати на тепло?

За словами завідувачки сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського гідрометеоцентру Оксани Озимків, цього року як ніколи всі сезони прийшли по календарю, тож жителям регіону не варто дивуватися такій погоді за вікном.

– Циклон з потужними опадами відступає. Його центр зараз знаходиться в районі європейської території Росії. Тому ще на завтрашню добу місцями по області очікується невеликий дощ. Також сьогодні-завтра тернополяни спостерігатимуть штормовий вітер північно-західного напрямку середньої швидкості – 7-12 м\с і порив – 15-20 м\с. Що стосується температури, то поки що на Тернопільщини ще холодна повітряна маса. Тому в ніч по області мінімальна температура – 4-9° тепла, а ось вдень – 9-14° тепла, – каже жінка.

Та все ж жовтень видасться лагіднішим за вересень і порадує жителів Тернопільщини теплими днями. Перші сонячні проміння вже варто очікувати цього тижня.

– На зміни погоди варто очікувати вже з цієї середи, п’ятого жовтня. В атмосфері починає зростати атмосферний тиск і це призведе до випогоджування. Тож вже буде менш густа хмарність, більше сонця. Також середа та четвер будуть без істотних опадів. Вітер західного напрямку і очікується послабшання, тобто такого сильного вже не буде. А ось температура у середу в день буде максимальною – 11-16° тепла, а в четвер – 15-20° тепла. Це достатньо тепло, – наголошує Оксана Озимків.

Що стосується п’ятниці, суботи та неділі, то ці дні ідеально підходять для прогулянок на свіжому повітрі, а може навіть і відвідування лісу. В день температуру обіцяють не нижче 14-19° тепла. Тож можливість насолодитися бабиним літом ще буде.

Яким буде жовтень

Якщо говорити за жовтень в цілому, то погода відповідатиме другому місяцю осені. Місяць буде без рясних дощів, сильних вітрів, але загалом прохолодним. А отже тернополянам радять вже поступово утеплюватися і готуватися до зими.

– У жовтні очікується середньомісячна температура повітря 7,4° тепла, що на один градус нижче за кліматичну норму. Тобто спекотним жовтень точно не буде, навіть трохи холоднішим. По опадах прогнозують 33 мм, що десь біля 99%. Такі дані передають фахівці Українського гідрометеорологічного центру. Цього року ми мали дощовий вересень, а за ним одразу слідує холод. Тому і виходить, що в області не дуже сприятлива погода. Теплих днів дійсно було і буде мало, – наголошує Оксана Озимків.

Та за прогнозом, цьогорічний жовтень буде холоднішим за жовтень 2020 року, натомість схожий із жовтнем 2021. Бо у 2021 році ми мали місячну температуру – 7,4° тепла, а ось у 2020 – 11,6° тепла.

Щодо листопаду, то робити прогнози наперед – важко, але синоптики радять вже діставати зимові ковдри і одяг, адже є ймовірність першого мокрого снігу.