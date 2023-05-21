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Чудову літню погоду на Тернопільщині можуть зіпсувати дощі

21.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Громади Тернопільщини

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Чудову літню погоду на Тернопільщині можуть зіпсувати дощі. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 25 градусів тепла. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями, вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 7 – 12° тепла, вдень 20 – 25° тепла.

«Цими днями переважатиме тепла погода. Температура повітря у нічні години очікується +10 +16 градусів, а впродовж дня становитиме +20 +26 градусів з невеликими коливаннями. Дощі можливі у західних областях. Де тепліше, там ймовірні грози. Насолоджуємося метеорологічним літом, очікуємо на календарне, забираємо в пам’ять красу цьогорічної весни з усіма її тривогами, втратами, але й із безмежною гордістю та захопленням нашими неймовірними людьми», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденції із підвищення температурних показників зберігатимуться і наступного тижня. Температура повітря відповідатиме літньому періоду.

Теги: Тернопільська область, погода, актуально

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